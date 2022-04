Officiële render toont OnePlus Nord N20 in vol ornaat

Er is een officiële OnePlus Nord N20-render verschenen. Het betaalbare toestel ligt binnen enkele weken in de Amerikaanse winkels. Of en wanneer de smartphone ook in Nederland verschijnt is onduidelijk, maar lijkt wel waarschijnlijk.

OnePlus Nord N20 render: dit keer officieel

Eerder verschenen al vermeende renders van de aankomende OnePlus Nord N20. Dat waren afbeeldingen gebaseerd op blauwdrukken vanuit de fabriek en daarom niet officieel. Nu komt daar verandering in, want PCMag heeft in samenwerking met OnePlus zelf een officieel plaatje van dat toestel online gezet. In alles zien we het design dat we eerder ook zagen.

Zo valt het op dat het toestel vrij hoekig is, waar veel smartphones juist afgeronde zijkanten hebben. Opvallend is dat de twee grote camera’s op de achterkant iets uitsteken en een kleurrijk accent hebben. Een derde kleinere sensor zou gebruikt kunnen worden voor macrofoto’s of voor dieptemetingen.

Exacte details over de camera’s zijn nog niet bekend. In de wandelgangen wordt gesproken over een primaire camera van 48 megapixel en 8 megapixel-groothoeklens. De OnePlus Nord N10 5G beschikt over vier camera’s op de achterzijde.

Scherm: beter én slechter dan voorganger

Ook specificaties over het scherm zijn al gedeeld door het bedrijf zelf en daar vallen een paar zaken op. Waar de N10 nog beschikt over een scherm dat 90 keer per seconde ververst, is dat bij de N20 slechts 60 keer. Dat betekent dat de telefoon minder snel aanvoelt.

Wel kiest OnePlus nu voor een amoled-scherm in plaats van een lcd-paneel. Kleuren zien er daardoor een stuk mooier uit en ook het contrast is een stuk hoger. Andere specificaties bestaan uit de Snapdragon 695-chip, 6GB RAM en 128GB opslaggeheugen. Het toestel komt nog op de markt met het oudere Android 11.

Onthulling OnePlus Nord N20 5G

Het toestel wordt nog deze maand gepresenteerd voor de Amerikaanse markt, voor een nog onbekende prijs. Of we het toestel ook hier gaan zien en wanneer is ook nog de vraag. De Nord N10 werd hier op de markt gezet voor 349 euro en was wat ons betreft geen heel noemenswaardig toestel. Benieuwd naar onze ervaringen? Check dan natuurlijk de OnePlus Nord N10 5G review of bekijk onderstaande videoreview.

