Google Pixel 10-event en Xiaomi-updates (Android-nieuws #34)

Google onthult de nieuwe Pixel 10-smartphones en Samsung werkt aan een betaalbare tablet. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eindelijk is het zover: de Google Pixel 10-serie is officieel onthuld! Net als vorig jaar komt Google met vier smartphones. De Pixel 10 is het ‘instapmodel’ en heeft interessante upgrades gekregen. Allereerst beschikt de telefoon over de nieuwe Tensor G5-chip, die betere prestaties moet afleveren en nieuwe AI-functies mogelijk maakt.

Daarnaast komt Google met opvolgers van de Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro XL. De Pixel 10 Pro is – net als zijn voorganger – handzaam door het 6,3 inch-scherm. De Pixel 10 XL is daarentegen interessant als je grotere smartphones fijner vindt, want dan krijg je een 6,8 inch-display.

→ Alles over de nieuwe Google Pixel 10-smartphones

Tijdens het Made By Google 2025-evenement kondigt de techgigant nieuwe gadgets aan. Natuurlijk stelen de Pixel 10-telefoons de show, maar ook qua wearables stelt Google niet teleur. Het kondigde de Pixel Buds 2a-oordopjes aan en de Google Pixel Watch 4. Over die laatste vertellen we je hier alles.

Wat is er nieuw aan de Google Pixel Watch 4? Google voert veranderingen door op het gebied van hardware, software en gezondheid. Hoewel de behuizing van de Pixel Watches er iedere generatie vrijwel hetzelfde uitziet, is het scherm wederom verbeterd.

→ Google Pixel Watch 4 officieel

Dat Samsung binnenkort de Galaxy Tab S10 Lite aankondigt, komt niet uit de lucht vallen. De nieuwe tablet dook al eens op in geruchten en nu is ‘ie volledig gelekt. De betrouwbare website WinFuture deelt afbeeldingen, specificaties en prijzen van de Tab S10 Lite.

De Tab S10 Lite lijkt op eerdere tablets van Samsung. Het apparaat beschikt over een 10,9 inch-scherm, met nogal dikke randen. Het display zou een resolutie van 2112 bij 1320 pixels en ververssnelheid van 90Hz hebben. Beelden moet hierdoor scherp en vloeiend ogen.

→ Samsung Galaxy Tab S10 Lite volledig gelekt

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het einde is in zicht voor de Google Assistent. Nadat de slimme assistent eerder dit jaar werd vervangen door AI-assistent Gemini op smartphones, gebeurde het ook op WearOS-smartwatches. Nu maakt ook de volgende productcategorie waar de Google Assistent op zit de overstap: Gemini komt naar je slimme speakers.

Of je nou een Google Nest Mini, een Nest Hub of een Nest Audio thuis hebt staan. Ze zijn allemaal voorzien van spraakbesturing met de Google Assistent. De techgigant laat nu weten dat het einde verhaal is en dat Gemini vanaf oktober zijn entree maakt op deze speakers. Zeg je ‘Hey Google’, dan antwoordt Gemini.

→ Gemini vervangt Google Assistent

Waar veel telefoonmerken in 2020 zo’n vier jaar (of minder) aan updates beloofden, is dat anno 2025 bij veel fabrikanten al zes of zeven jaar geworden. Ook vereist de Europese Unie sinds deze zomer dat nieuwe telefoons nog minstens vijf jaar nadat ze de schappen uitgaan, worden geüpdatet.

Hoe langer je telefoon updates ontvangt, hoe langer je hem kunt gebruiken zonder angst voor digitale gebreken. Klinkt goed, maar wie net voor deze “update-revolutie” een telefoon kocht, vist nu achter het net. Xiaomi kondigt aan welke telefoons met directe ingang geen updates meer krijgen.

→ Laatste updates voor Xiaomi-telefoons