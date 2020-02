Chinese fabrikanten werken aan alternatief voor Google Play Store

Vier grote Chinese smartphonefabrikanten slaan de handen ineen om een eigen app-winkel te maken voor Android. Huawei, Xiaomi, Vivo en Oppo willen zo meer weerstand bieden aan Google.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Play Store-alternatief ook in Europa

De nieuwe app-winkel stelt ontwikkelaars in staat om de apps tegelijk op toestellen van de vier fabrikanten beschikbaar te maken, zonder tussenkomst van Google. De samenwerking heet Global Developer Service Alliance (GDSA) en moet volgens persbureau Reuters al in maart live gaan. Mogelijk vertraagt de uitbraak van het Coronavirus de lancering echter iets.

De applicatiewinkel zal zich in de eerste plaats richten op negen verschillende regio’s, zo meldt een eerste versie van de GDSA-site. Daaronder zitten voornamelijk Aziatische landen zoals India en Indonesië. De applicatiewinkel komt op Xiaomi- en Vivo-toestellen ook in Rusland beschikbaar. Opvallend is dat Xiaomi de app-winkel ook in Spanje beschikbaar maakt, aldus de site. Andere Europese landen worden niet genoemd.

Huawei nog een vraagteken

Hoewel Reuters meldt dat Huawei onderdeel is van de GDSA, maakt de website van de alliantie geen enkele melding van de Chinese fabrikant. In een reactie aan het persbureau ontkent Xiaomi ook dat Huawei onderdeel is van de samenwerking. Huawei heeft zelf niet gereageerd.

Met de Huawei Mobile Services en App Gallery werkt de smartphonefabrikant zelf aan een alternatief voor de Play Store, maar een samenwerking met andere Chinese fabrikanten zou de slagkracht kunnen vergroten. Huawei mag als enige geen gebruikmaken van Google-software door een handelsverbod. De Huawei Mate 30 Pro komt daarom bijvoorbeeld in Nederland uit zonder Google-diensten.

Belangrijke spelers in de markt

Huawei, Xiaomi, Oppo en Vivo hebben samen ongeveer 40 procent van de wereldwijde smartphonemarkt in handen, aldus marktonderzoeker IDC. Huawei is de grootste fabrikant in thuisland China en inmiddels een gevestigde naam in Europa. Xiaomi doet het goed op de Indiase markt, terwijl Vivo en Oppo sterk aanwezig zijn in Zuidoost-Azië.

Lees meer over Huawei