Android Planet wenst je een gelukkig 2022!

Er is weer een jaar voorbij en daarom wenst het hele Android Planet-team jullie een gelukkig nieuwjaar. In dit artikel kijken we vooruit naar 2022. Natuurlijk blikken we ook terug naar vorig jaar, want er is veel gebeurd.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Proost en een gelukkig nieuwjaar 2022!

We hebben 2021 pas net uitgezwaaid, maar toch is het alweer tijd om vooruit te kijken naar aankomend jaar. Zo gaan we dit jaar allerlei nieuwe smartphones zien, verschijnen elke dag weer de beste nieuwtjes en gaan we natuurlijk uitgebreid aan de slag met de tofste producten. In onderstaande video kijken we alvast vooruit naar de aankomende twaalf maanden.

Zo hopen we dat dit jaar veel meer te vinden zijn bij fysieke afspraken in binnen- en buitenland. In 2021 hebben we een handjevol fysieke afspraken gehad, maar Corona gooide inderdaad weer roet in het eten. Hoe dat aankomend jaar gaat zijn is natuurlijk de vraag en datzelfde geldt voor grote telecombeurzen als het Mobile World Congress en de IFA.

Naast allerlei nieuwe smartphones wordt 2022 ook het jaar van een nieuwe Androidversie en allerlei technieken. Zo verwachten we nog meer vouwbare smartphones, gaat opladen dit jaar nog sneller en kijken we ook uit naar het ‘echte’ 5G.

Android Planet in het nieuwe jaar

Wel gaan met Android Planet deels dezelfde koers gaat varen als in 2021, maar ook is het tijd voor vernieuwing. Natuurlijk gaan we door met het dagelijks brengen van nieuws, reviews en tips en ook op YouTube blijven we zeker te vinden. Wel gaan we nog beter nadenken over onze nieuwskeuzes en onderwerpen van video’s, zul je meer van ons horen op Instagram en Facebook en gaan we verder bezig met het verfijnen van het design van onze website.

Tevens gaan we ons nog meer richten op andere producten dan smartphones. Misschien heb je het afgelopen weken al al opgemerkt, maar we gaan flink inzetten op wearables. Daarbij kun je denken aan meer reviews van deze handige apparaatjes, maar ook losse devicepagina’s over deze producten met nieuws, specs en natuurlijk de beste prijzen.

Dat kunnen we natuurlijk niet zonder onze redacteuren en tig mensen achter de schermen, die elke dag weer ‘Sparken’. Maar we doen het vooral voor jullie, onze trouwe lezers! Elke dag een miljoenenpubliek bereiken met onze content is natuurlijk te waanzinnig voor woorden. Heb je dus een idee, tip of vraag? Laat het ons dan even weten door ons te mailen op redactie@bigspark.com of bereik ons via social media.

Maandthema’s, winacties en terugblik op 2021

In de aankomende twaalf maanden richten we weer ons op allerlei facetten van het nieuws. Daarbij duiken we ook regelmatig dieper in bepaalde onderwerpen. Zo kiezen we elke maand weer een onderwerp, waarbij we nog grootser uitpakken dan normaal.

Ook pakken we het aankomend jaar nog grootser aan met winacties. Niet alleen via de website maak je regelmatig kans op de tofste prijzen, maar ook via bijvoorbeeld Instagram.

Afgelopen tijd hebben we al allerlei handige overzichten gepubliceerd met bijvoorbeeld de beste smartphones in een bepaalde prijscategorie, de beste games of welke toestellen favoriet zijn bij onze redacteurs. Hieronder vind je alles nog eens onder elkaar.

Favoriete smartphones van redacteuren:

Beste smartphones op elk gebied, games en streaming

Best gelezen en bekeken op Android Planet:

Download de app en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil je echt helemaal niks missen van Android Planet? Dan is het een prima moment om onze app te downloaden, als je die nu nog niet gebruikt natuurlijk. Zo word je op de hoogte gehouden van al onze nieuwtjes, tips, winacties, reviews, video’s en nog veel meer. Ook vind je daar alle informatie over smartphones, wearables en andere gadgets zoals de beste prijzen. Schrijf je gelijk even in voor onze dagelijkse of juist wekelijkse Android Planet nieuwsbrief!