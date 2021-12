Android Planet kiest: de 5 beste midrange smartphones van 2021

Heb je een budget tussen de 250 en 500 euro? Daar koop je een prima smartphone voor, die zich op sommige vlakken zelfs kan meten met de top. Dit zijn de vijf beste midrangesmartphones van 2021!

De 5 beste midrange smartphones van 2021

High-end smartphones worden steeds duurder, maar gelukkig worden midrange toestellen ook steeds beter. Tussen de 250 en 500 euro vind je heel veel telefoons met snelle hardware, een goede accuduur en prima camera’s. Dit jaar ligt de lat voor betaalbare telefoons weer een stukje hoger. Hier zijn onze vijf beste midrange smartphones van 2021.

1. OnePlus Nord 2

De OnePlus Nord 2 bouwt voort op de eerste Nord, waarmee OnePlus zeer succesvol was op de midrangemarkt. De nieuwe versie is in vrijwel ieder opzicht een betere smartphone. De MediaTek Dimensity 1200-processor is erg rap en de 50 megapixel-hoofdcamera kennen we uit de veel duurdere OnePlus 9. Daar maak je uitstekende kiekjes mee, al is de groothoeklens een stuk minder goed.

Steeds meer midrange smartphones laden erg snel op. De OnePlus Nord 2 is geen uitzondering, want in de doos zit een 65 Watt-lader, waarmee het toestel binnen een halfuur helemaal vol zit. Dat is natuurlijk een fijne luxe. Het 6,43 inch-oled-scherm lijkt onveranderd ten opzichte van zijn voorganger en toont mooie beelden.

Dat is prima, want het is een mooi display met een verversingssnelheid van 90Hz. Waar de eerste Nord een dubbele selfiecamera had, heeft de nieuwe versie er slechts eentje. Daardoor is het gat in het scherm wel een stuk kleiner.

2. Samsung Galaxy S20 FE

Met de Galaxy S20 FE mikt Samsung op mensen die een vlaggenschip willen voor een wat lager bedrag. Ja, hij is gemaakt van plastic, maar dat is dan ook direct één van de weinige nadelen die dit toestel heeft.

Je krijgt een nog altijd erg rappe Snapdragon 865-chip, een waterbestendige behuizing, vloeiend 120Hz-scherm en degelijke camera’s. Ook de accuduur is prima. We waren in onze review van de Samsung Galaxy S20 FE dan ook erg enthousiast over deze smartphone.

Een jaar geleden hadden we deze telefoon overigens niet tot de midrangers kunnen rekenen. De 5G-versie van de Samsung Galaxy S20 FE kostte tijdens de release namelijk 749 euro. Inmiddels koop je hem voor minder dan 500 euro en dat is een prima deal. Er is ook een 4G-versie van het toestel, maar die is nauwelijks goedkoper. We raden je daarom aan om voor het 5G-model te gaan, aangezien die wat toekomstbestendiger is.

3. Poco F3

In onze review van de Poco F3 kwamen we superlatieven tekort. Voor slechts 349 euro kreeg je een quasi-vlaggenschip met een groot en vloeiend scherm, 5G-ondersteuning en razendsnelle Snapdragon 870-chip. Inmiddels is de prijs nog verder gedaald en haal je de Poco F3 in huis voor net iets meer dan 300 euro. Daarmee is het niet alleen één van de beste, maar ook één van de voordeligste midrange smartphones die je in 2021 kunt kopen.

Toegegeven, de camera’s zijn niet het sterkste punt van deze telefoon. Toch voldoen ze prima als je alleen af en toe een kiekje op sociale media plaatst. Bovendien heeft het strak ontworpen toestel op vrijwel ieder ander vlak veel te bieden. Met de batterij kom je de dag gemakkelijk door en ook het updatebeleid van Poco is in orde voor deze prijsklasse.

4. Xiaomi 11T

Xiaomi brengt elk jaar een hele berg smartphones uit, die vaak behoorlijk op elkaar lijken. In plaats van de Xiaomi 11T hadden we in dit overzicht bijvoorbeeld ook de Xiaomi Mi 11i kunnen opnemen. Onze keuze voor de 11T is voornamelijk gebaseerd op twee punten.

Dit toestel laadt de 5000 mAh-accu in slechts 36 minuten op met de meegeleverde 67 Watt-adapter. Daarnaast krijg je drie grote updates naar Android 12, 13 en 14, plus vier jaar lang beveiligingspatches. Dat is langer dan eerdere modellen van deze fabrikant.

In onze review van de Xiaomi 11T lees je meer over de andere pluspunten van dit toestel. Het 6,67 inch-scherm ziet er erg goed uit en de rappe MediaTek Dimensity 1200 kennen we nog van de OnePlus Nord 2. Op cameragebied doet de Xiaomi 11T het wel iets minder goed dan de OnePlus.

5. Motorola Moto G100

Ook de Motorola Moto G100 rekenen we tot de beste midrange smartphones van 2021. Dankzij de rappe Snapdragon 870-chip is het de krachtigste telefoon die Motorola tot nu toe maakte. Smaken verschillen, maar wij vinden het tevens de mooiste. De achterkant is mat afgewerkt en heeft een fraai kleurverloop. In tegenstelling tot goedkopere Motorola’s straalt de G100 daarom luxe uit.

Het 6,7 inch-scherm van de Moto G100 heeft een resolutie van 2500 bij 1080 pixels. Dat betekent dat het om een langgerekt scherm gaat met een beeldverhouding van 21 bij 9. De smartphone ligt daarom lekker in de hand, al is hij lastig met één hand te bedienen. De pixels verversen 90 keer per seconde voor een soepel beeld, maar helaas gaat het wel om een lcd-display. De andere telefoons in deze vergelijking hebben een oled-scherm, dat voor betere kleuren en een hoger contrast zorgt.

Wat is jouw favoriete midrange smartphone?

Dat waren ze, onze vijf beste midrange smartphones van 2021! Heb je een toestel gemist in dit artikel dat minstens zo goed of misschien nog wel beter is? Laat het vooral weten in de reacties!