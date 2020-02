Samsung gaf eerder dit jaar aan met meerdere nieuwe opvouwbare smartphones te komen. De Samsung Galaxy Fold 2 krijgt volgens geruchten een selfiecamera onder het scherm.

Samsung Galaxy Fold 2: selfiecamera onder het scherm

Naar verluidt werkt Samsung aan een opvolger van de Galaxy Fold. Dat toestel staat intern bekend als project ‘Champ’ en heeft volgens een bericht op Twitter een groot scherm van 7,7 inch.

Dat is een fractie groter dan de huidige Fold met zijn 7,3 inch-scherm. De Zuid-Koreaanse fabrikant komt dit jaar nog met meerdere vouwbare toestellen, zo schreven we eerder. Nieuwe geruchten noemen dat de Fold 2 een compleet randloos scherm krijgt. Ook een frontcamera in het scherm is niet aanwezig, want Samsung zou kiezen voor een selfiecamera onder het scherm, zo schrijft Aju News.

Als je de Samsung Galaxy Fold uitklapt zie je twee camera’s. Deze zijn in de rechter bovenhoek van het scherm verwerkt en dat onderbreekt het display. Bij de Samsung Galaxy S20-serie is de frontcamera verwerkt in een klein gaatje bovenin het scherm.

De techniek van een camera onder het scherm werd eerder getoond door onder andere Oppo en Xiaomi. Hierdoor kun je genieten van een volledig scherm en is er ook geen uitschuifbare camera nodig, zoals bij de OnePlus 7T Pro.

Prijs en beschikbaarheid Samsung Galaxy Fold 2

De huidige Samsung Galaxy Fold is te koop in Nederland voor 2020 euro als los toestel. De onlangs gepresenteerde Galaxy Z Flip kost hier als los toestel 1500 euro. Wat de opvolger van de Fold moet kosten, is nog onbekend.

Er wordt gesproken over dezelfde prijscategorie als die van de huidige Fold. Tot slot zou juli de maand zijn waarin Samsung het nieuwe toestel wil presenteren. Dat zou een kleine anderhalf jaar zijn na de presentatie van de eerste Fold, die in februari 2019 plaatsvond.

