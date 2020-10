Muziek afspelen met Google Home hoeft niet met slechts een enkele speaker, Chromecast of smart display. Met een aangemaakte groep kun je luisteren op meerdere apparaten. Met enkele simpele stappen maak je zo’n speakergroep aan.

Speakergroep Google Home aanmaken doe je zo

Een speakergroep bestaat uit meerdere apparaten met Google Assistent-ondersteuning. Zo kun je bijvoorbeeld muziek afspelen in de woonkamer en keuken tegelijk. Daarvoor koppel je twee of meer apparaten aan elkaar in de Google Home-app. Wil je zelf zo’n groep aanmaken? Volg dan onderstaande stappen:

Pak je smartphone Open de Google Home-app; Open de instellingen Tik linksboven op het plus-icoon; Voeg speakergroep toe Kies voor de optie ‘speakergroep maken’; Kies de juiste apparaten Klik de speakers aan die je wilt gebruiken; Geef de groep een naam Vul een naam in voor de speakergroep; Bevestig je keuze Tik rechtsonder op ‘opslaan’.

Muziek afspelen op speakergroep

Muziek afspelen met de aangemaakte speakergroep? Dat kan op meerdere manieren zoals je gewend bent. Geef het aan met een stemcommando waarin je die groep noemt. “He Google? Speel muziek af met Spotify via [naam speakergroep]”. Zo kun je ook vragen om het nieuws af te spelen of je favoriete podcast af te spelen. Natuurlijk kun je ook via de Home-app muziek aanzetten en daarbij gelijk kiezen voor de juiste groep van slimme apparaten.

Wil je toch weer luisteren op slechts een speaker, dan kun je de muziek ‘verplaatsen’. Ook dat kan makkelijk met de Home-app of via een stemcommando. “Verplaats de muziek naar de speaker in de slaapkamer” of “Speel muziek af op speaker in de keuken” zijn hiervoor handige stemopdrachten.

Welke apparaten zijn hiervoor geschikt

Een speakergroep in Google Home aanmaken werkt met allerlei producten van Google zelf. Heb je slimme speakers met Google Assistent van Bose of Sonos, dan is dit niet mogelijk. De apparaten waarmee dat wel kan, zie je in de lijst hieronder.

