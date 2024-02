‘Haarscherpe Google Pixel Fold 2-renders gelekt: nieuw ontwerp’

De Google Pixel Fold 2 is in hoge resolutie te bewonderen op afbeeldingen van betrouwbare bronnen. Het ontwerp wijkt daarop flink af van zijn voorganger.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel Fold 2-ontwerp opnieuw gelekt

Eerder deze maand verscheen er een wazige afbeelding van de vermeende Google Pixel Fold 2 online met een opvallende verandering in het ontwerp. Later maakte een Google Pixel-fan hier een video over met Fold 2-renders.

Nu deelt ook de bekende lekker OnLeaks renders van de aankomende Google-vouwtelefoon. Daarop is het toestel van alle kanten te bekijken in hoge kwaliteit. De afbeeldingen publiceerde hij in samenwerking met techwebsite SmartPrix. De smartphone heeft een ontwerp met vlakke zijkanten, maar afgeronde hoeken. Op de renders is hij afgebeeld in het charcoal (donkergrijs).

Veranderingen aan de Googel Pixel Fold 2

Wat al opviel aan de allereerste afbeelding van de Fold 2 was de camerabalk. De horizontale opstelling van de camera’s maakt al sinds de Pixel 6-serie Googles smartphones uniek. Nu lijkt de fabrikant er toch vanaf te stappen.

In plaats daarvan krijgt de Fold 2 een rechthoekig camera-eiland rechtsboven op de achterkant. De Fold 2 heeft drie camera’s aan de achterkant, samen met verschillende sensoren om diepte te meten en te focussen. In het eiland is ook de flitser verwerkt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook het grote binnenste scherm wordt haarscherp afgebeeld. Het heeft een grootte van 7,9 inch en loopt – in tegenstelling tot de eerste Fold – tot dicht op de randen van de smartphone. Dat geeft het display een andere verhouding. De selfiecamera op het grote scherm lijkt onder het scherm te zijn verwerkt, zoals op de Samsung Galaxy Fold 5.

Het buitenste scherm heeft een grootte van 6,4 tot 6,6 inch met bovenin een uitsnede voor de selficamera. Al met al ziet de smartphone er minder als een prototype uit. Hopelijk is de behuizing ook een stuk sterker dan zijn voorganger, want in de beruchte test op YouTube overleefde deze het niet.

Verwachte specificaties van de Fold 2

Hier en daar zijn ook wat specificaties opgedoken. Naar verluidt heeft de Google Fold 2 geen Tensor G3-chip, zoals in de Pixel 8-serie, maar in plaats daarvan een nieuwe Tensor G4-chip. De schermen hebben een ververssnelheid van 120Hz en de foldable komt met 16GB RAM en een batterij van 5000 mAh.

We verwachten een aankondiging van de Google Pixel Fold 2 op het Google I/O-evenement in mei. Als Google hetzelfde tijdschema aanhoudt als bij de eerste Fold, verschijnt de Fold 2 in juni.

Het zou ook kunnen dat Google ervoor kiest om de opvouwbare telefoon samen met de Pixel 9 en Pixel 9 Pro uit te brengen vanwege de verbeterde chip. Hopelijk zal het toestel dan ook officieel verkrijgbaar zijn in Nederland, in tegenstelling tot de eerste vouwbare telefoon van Google.

Meer Google-nieuws

Wil je op de hoogte blijven? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op WhatsApp, Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).