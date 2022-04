‘Dit is de eerste officiële afbeelding van de Google Pixel Watch’

Naast afbeeldingen gebaseerd op blauwdrukken is er nu een officieel ogend plaatje van de Google Pixel Watch verschenen. Daardoor zien we verschillende nieuwe details van het eerste slimme Google-horloge.

Google Pixel Watch-afbeelding gelekt

We moeten nog een paar weken wachten en dan maakt de Google Pixel Watch echt zijn opwachting, mits de geruchten kloppen. Nu is er een officieel ogende afbeelding van de smartwatch verschenen via een betrouwbare bron. Eerder verschenen al wel plaatjes, maar die waren gebaseerd op inside information.

Op de afbeelding zien we het ronde horloge vanaf de voorkant, waarbij de flink afgeronde schermranden opvallen. Aan de rechterkant zien we de zilverkleurige kroon, maar verdere fysieke knoppen zijn niet aanwezig. Wel opvallend is hetgeen we op scherm zien, waaronder de datum. Daarnaast zijn drie snelkoppelingen te zien. Zo check je snel je gezette stappen of je hartslag.

Ook het Fitbit-logo staat bij deze digitale wijzerplaat prominent in beeld. Logisch, aangezien Google dit bedrijf heeft overgenomen om verder te werken aan Wear OS. Fitbit richt zich grotendeels op (sport)prestaties in combinatie met wearables; ideaal natuurlijk voor het eerste slimme horloge van Google.

Dit weten we nog meer over de Google Pixel Watch

Dankzij eerdere informatie weten we al dat het horloge in drie kleuren op de markt komt: goud, zwart en grijs. Of de bandjes voor de gebruiker makkelijk te verwisselen zijn, is nog de vraag. Het horloge wordt uitgerust met Wear OS 3.1, de nieuwste versie van het besturingssysteem.

Wear OS 3 is al te vinden op de huidige Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic. Daar ligt echter de eigen One UI-schil overheen, die het design flink aanpast. Er wordt gesproken over varianten met en zonder simkaartslot, zodat je niet altijd je telefoon bij je hoeft te hebben om online te zijn. Tot slot is er 32GB interne opslag aanwezig, dat kun je gebruiken voor het downloaden van apps en bijvoorbeeld muziek.

Gerucht: presentatie op Google I/O in mei

In mei vindt de grote (online) ontwikkelaarsconferentie Google I/O weer plaats. Tijdens het event verwachten we de onthulling van de Pixel Watch. Ook maakt de vermeende Google Pixel 6a dan waarschijnlijk zijn opwachting. Dat moet het goedkopere en iets minder krachtige broertje worden van de huidige Pixel 6 en Google Pixel 6 Pro.

