Google Pixel Watch review: goede eerste smartwatch is veel te duur

Officieel te koop in Nederland is ‘ie niet, maar veel mensen hebben er wel interesse in. We hebben het over de eerste smartwatch van Google, die we nu hebben getest. Tijd dus voor de Google Pixel Watch review.

Google Pixel Watch review: twee weken om de pols

De Google Pixel Watch werd begin oktober gepresenteerd na jaren van geruchten. Het is de eerste smartwatch van Google en dat is opvallend. De zoekgigant is immers ook de ontwikkelaar van Wear OS, het besturingssysteem voor slimme horloges. Tot nu toe werd dat alleen gebruikt op smartwatches van andere bedrijven zoals Fossil, Samsung of Mobvoi.

Deze fabrikanten gebruiken echter een eigen laagje over de software, maar bij de Pixel Watch ontbreekt dat. Maar hoe bevalt het horloge en hoe brengt de kleine accu het er vanaf? Deze vragen beantwoorden we in deze review. Ook kijken we naar de prijs en concurrerende horloges, het uiterlijk, accuduur en de integratie met Fitbit.

Design: klein, maar chique

De Pixel Watch is te koop in meerdere kleuren, waarbij de horlogekast een andere kleur en afwerking heeft. Wij zijn aan de slag geweest met de zwarte versie, die met zwarte bandjes wordt geleverd. Ook een korte handleiding en usb-kabel om het horloge op te laden vind je in de verpakking.

Er is slechts één grootte verkrijgbaar; anders dus dan bij veel concurrenten. De diameter van de kast is 41 millimeter en dat is relatief klein. Aan de rechterkant is het kroonwiel aanwezig en een fysieke knop. De microfoons zitten aan de linker- en rechterzijde en links is ook de speaker geplaatst. Op de achterzijde is de hartslagsensor te vinden. De gehele behuizing is wat bol en heeft een hoogte van 12,3 millimeter.

Ook het scherm is afgerond, wat zorgt voor een chique afwerking. Wel zorgt dat ervoor dat de randjes om het scherm vrij breed zijn. Opvallend is het vooral met specifieke wijzerplaten, maar daarover lees je meer bij het kopje ‘scherm’.

De Pixel Watch voelt premium aan, het kroonwieltje is in te drukken of te draaien en het fysieke knopje doet prima z’n werk. Die is soms wel lastig in te drukken door de kleine behuizing en de plaatsing.

Scherm: rond, kleurrijk en verborgen randen

Het scherm heeft een diagonaal van 1,2 inch met een resolutie van 450 bij 450 pixels. Dat resulteert in een display dat prima af te lezen is, veel informatie kan laten zien en alles scherp weergeeft. Er is gekozen voor een amoled-scherm, waardoor ook de kleuren en het contrast in orde zijn.

Van dat laatste heeft Google gretig gebruikgemaakt, want de randjes rondom het scherm zijn relatief breed. Bij de digitale wijzerplaten van Google zelf valt het minder op, omdat deze donker zijn. Het schermpje is aanraakgevoelig en werkt goed. Door middel van veegbewegingen open je notificaties, de snelle instellingen of scrol je door de lijst van applicaties.

Ben je van de screenprotectors, dan moet je flink zoeken, want door de afronding zijn die heel moeilijk te vinden. Wel is er een laagje Gorilla Glass aanwezig om tegen krassen en beschadigingen te beschermen. Dat is echter minder sterk dan het saffierglas van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Watch 5.

Software: Wear OS zoals het hoort en Fitbit-integratie

De eerste Google-smartwatch draait natuurlijk op een kale versie van Wear OS. Eerder zijn we ook aan de slag geweest met Wear OS-horloges van Fossil en Samsung, die hun eigen softwarelaagje gebruiken. Check dus ook even de Fossil Gen 6-review of die van de Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) als je meer wil weten.

Het gaat om versie 3 van Wear OS en werkt misschien net wat anders dan je gewend bent van andere horloges. Zo veeg je van onder naar boven om je notificaties te openen en van links naar rechts voor Google Maps, of andersom om je ‘tegels’ te openen. Snelle instellingen zie je als je van boven naar beneden veegt. Een lijst met apps openen kan niet met een veegbeweging, maar daarvoor druk je een enkele keer het kroonwieltje in.



Als je weleens een Wear OS-horloge van Samsung hebt gezien, valt het tegen wat je kunt instellen op de Pixel Watch. Het snelle instellingen-menu en de opties daar kun je bijvoorbeeld niet aanpassen. Ook het trilsignaal voor binnenkomende oproepen of de sterkte is niet instelbaar. Die functies verwachten we eigenlijk op elk horloge. Natuurlijk is wel de Google Assistent aanwezig, zodat je vragen kunt stellen, routes plant of je smarthome bedient.

Google Pixel Watch-app en Fitbit

Ga je de Pixel Watch instellen, download dan ook de Pixel Watch-app uit de Play Store. Zo hoef je niet alles op het horloge zelf te bekijken, kiezen en instellen. In de app stel je makkelijker de wijzerplaat in, evenals de tegels die je wil gebruiken.

Ook kun je denken aan het instellen van notificaties van bepaalde apps, het updaten van je horloge of checken welke apps er zijn geïnstalleerd. Tot slot kun je er terecht voor aanpassingen om welke pols je het horloge draagt, de beveiliging en Fitbit-integratie.



In 2019 heeft Google dit bedrijf overgenomen en bij de Pixel Watch is dat duidelijk op het doosje te zien: ‘with Fitbit’. Zet je het horloge voor de eerste keer aan, dan wordt gevraagd om in te loggen met je Fitbit-account – of er een aan te maken. Dat is niet per se nodig, maar geeft meer inzichten in je (sportieve) gedrag, hoe je hebt geslapen, hoeveel trappen je hebt gelopen en hoe je geest en lichaam eraan toe zijn.

Fitbit biedt ook een Premium-abonnement aan en bij het instellen van de Pixel Watch wordt hier meteen naar gevraagd. Het voelt echter nogal opdringerig én is het prijzig. Het kost 8,99 euro per maand of 79,99 euro per jaar, waarbij je de eerste 90 dagen gratis krijgt. Met de dienst kun je nog meer inzichten zien, alles bijhouden qua gewicht, voeding en sportactiviteiten. Iets wat voor een selecte doelgroep best zal werken, maar wij hebben het niet nodig of verder uitgediept.

Hardware: mag altijd sneller

We gaan niet al te diep in op de hardware, maar de Pixel Watch heeft een Samsung-chip van enkele jaren oud. Dat is nogal opvallend, maar je merkt het niet direct. Het horloge voelt vrij rap aan als je wisselt tussen apps of een andere wijzerplaat instelt. Hier en daar zie je soms vertraging in de animaties, maar of dat te wijten is aan de processor weten niet helemaal zeker. Ook andere Wear OS-horloges die we de afgelopen tijd hebben getest hebben, waren geen snelheidsmonsters.

Er is 2GB werkgeheugen en 32GB interne opslag aan boord; handig voor apps, wijzerplaten of het opslaan van muziek of foto’s. Met de nfc-chip kun je contactloos betalen via Google Pay. Bellen via het horloge is mogelijk, en er zijn ook lte-varianten beschikbaar, waardoor je altijd bereikbaar bent via een esim.

Fijn van Google is dat er in de verpakking twee bandjes zitten die verschillen qua lengte, zodat iedereen ‘m direct om de pols kan doen. Het systeem om bandjes te wisselen werkt met een zelfontwikkelde techniek, wat voor- en nadelen kent. Het werkt goed en fijn, maar voor een origineel horlogebandje moet je wel bij Google zelf aankloppen. Zo kun je eindeloos variëren tussen type bandjes.

Tot slot heeft de Pixel Watch allerlei sensoren, waaronder een accelerometer en gyroscoop. Natuurlijk kun je ook je hartslag checken en het zuurstofniveau van het bloed. Ook een gps-sensor, kompas en hoogtemeter zijn ingebouwd en het horloge is stof- en waterdicht. Even je handen wassen of ermee douchen is dus geen probleem.

Accuduur: 24 uur, precies zoals Google zegt

We waren erg benieuwd naar de accuduur van de Pixel Watch, helemaal omdat Google belooft dat het horloge 24 uur meegaat. In de praktijk komt de accuduur inderdaad neer op zo’n 24 uur, en vaak een paar uur meer. Het betekent wel dat je de Pixel Watch iedere dag moet opladen, wat wel een beetje vervelend is.

Tijdens onze testperiode stonden wifi en bluetooth aan en de schermhelderheid op zo’n 60 procent. Notificaties voor e-mails en verschillende apps hebben we geactiveerd, maar bij apps als Slack en WhatsApp niet. Het horloge biedt een always on-mogelijkheid voor het scherm, maar deze functie hebben we niet gebruikt.

Opvallend is dat het gestelde accupercentage niet heel betrouwbaar is. Zo blijft de accustatus de ene keer een uur op hetzelfde niveau staan en een paar minuten later was er opeens weer drie procent weggesnoept.

Er wordt een magnetische oplaadkabel meegeleverd met een usb-c-aansluiting. Opvallend is de magneet, want die is helemaal niet sterk. Het kan dus maar zo dat het horloge de verbinding verliest als je ‘m aanstoot. Opladen gaat wel lekker rap. 35 minuten aan de lader zorgde er al voor dat de batterij halfvol was. Met een minuut of 75 is de hele accu weer vol.



Geheel draadloos opladen is ook mogelijk, bijvoorbeeld door ‘m op de achterkant van je smartphone te leggen. Wel zijn de bandjes te elastisch, waardoor je de Pixel Watch echt aan moet blijven drukken om te laden. Niet echt praktisch dus.

Concurrentie: veel goedkopere alternatieven

De Pixel Watch heeft een adviesprijs van 379 euro en dat is fors. Zo is de adviesprijs van de Samsung Galaxy Watch 5 (40 mm) 299 euro, maar koop je die inmiddels voor zo’n 210 euro. De Fossil Gen 6 kwam ook op de markt vanaf 299 euro, maar kost nog maar 180 euro.

Zelfs de Samsung Galaxy Watch 5 Pro pik je inmiddels op voor minder dan de Pixel Watch en dan krijg je een groter, robuuster horloge met een veel langere accuduur. Al met al kunnen we wel zeggen dat Google zichzelf totaal uit de markt prijst. De enige reden die we kunnen bedenken om hem toch voor dat bedrag aan te schaffen, is het strakke en unieke design.

Conclusie Pixel Watch review

De Pixel Watch is een eerste goede poging van Google in smartwatchland. Het apparaatje ziet er luxe uit en voelt premium aan. Tevens heb je keuze uit meerdere modellen qua kleur en afwerking. Wel zouden we in de toekomst graag een versie willen zien met een grotere horlogekast én accu. Wear OS voelt soms wat kaal aan en meer opties zouden toch wel fijn zijn. De prijs is echter het grootste minpunt, want de Pixel Watch is simpelweg niet 379 euro waard. Tevens is de smartwatch hier officieel niet te koop, waardoor je ‘m vaak alleen via een omweg kunt aanschaffen.

Prijs en beschikbaarheid

Op zoek naar een Pixel Watch? Dan kun je het beste uitwijken naar het buitenland. Zo kun je terecht in de Google-store van Duitsland om het horloge aan te schaffen of de MediaMarkt of Saturn.

Het apparaatje heeft daar een adviesprijs van 379 euro. Af en toe is ‘ie ook te koop bij Nederlandse webwinkels via grijze import bij bijvoorbeeld Belsimpel. De voorraden zijn echter slecht, dus je moet er vaak snel bij zijn.

