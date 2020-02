Huawei P40 Lite officieel: 5 camera’s, grote accu en geen Google-apps

Huawei heeft de P40 Lite officieel gepresenteerd, een smartphone die op de markt komt voor 299 euro. Het toestel heeft vijf camera’s aan boord, bevat een scherm van 6,4 inch en draait op Android 10. Google-apps zijn niet aanwezig en het bedrijf kiest voor het eigen Huawei Mobile Services-pakket.

Huawei P40 Lite officieel: voorproefje van P40-serie

De Huawei P40 Lite is officieel gepresenteerd en biedt alvast een voorproefje op het aankomende event van de fabrikant op 26 maart. Op die dag zullen we de Huawei P40 en P40 Pro gaan zien en misschien ook wel de P40 Premium. De Lite-variant is een rebranded Huawei Nova 6 SE, die in december al is gepresenteerd voor de Chinese markt.

Het toestel heeft een lcd-scherm met daarin een klein gaatje in de linker bovenhoek. De diagonaal is 6,4 inch en de resolutie bedraagt 2310 bij 1080 pixels. De schermranden aan de zijkanten en bovenkant zijn vrij smal, maar aan de onderkant is wel een dikkere rand te zien. Dit zorgt ervoor dat de voorkant van de P40 Lite 90,6 procent uit scherm bestaat.

Vijf camera’s en grote batterij

Selfies schiet je in maximaal zestien megapixel en op de achterkant zit een viertal camera’s. Deze zijn geplaatst in de linker bovenhoek van het toestel, met daaronder de flitser. De hoofdcamera is een 48 megapixel-versie en ook is er een groothoekcamera aanwezig. Daarmee kun je 8 megapixel-foto’s schieten in een hoek van 120 graden.

De andere twee camera’s hebben beide een resolutie van 2 megapixel. De ene gebruik je voor macrofoto’s, waarmee je objecten van dichtbij toch scherp kunt fotograferen. De laatste camera aan de achterzijde slaat diepte-informatie op, wat te gebruiken is voor portetfoto’s.

Huawei heeft ook SuperCharge-ondersteuning in dit toestel gestopt, waarmee de batterij in een half uur tot 70 procent opgeladen wordt. De totale accucapaciteit is 4200 mAh en draadloos opladen van dit toestel is niet mogelijk.

Overige specificaties en geen Google-ondersteuning

Onder de motorkap zit de Kirin 810-chip, dezelfde als in de aankomende Honor 9X Pro. Er is 6GB werkgeheugen aanwezig en de interne opslag van 128GB is uitbreidbaar met een micro-sd-geheugenkaartje. Aan de zijkant is een vingerafdrukscanner geplaatst en er is plaats voor twee simkaarten.

Huawei levert de P40 Lite met Android 10, samen met het eigen Huawei Mobile Services-pakket. Daardoor kun je geen diensten gebruiken van Google, zoals de Play Store. Apps en widgets op dit toestel download je dan ook uit de eigen AppGallery-winkel van de fabrikant. Door een opgelegd handelsverbod mag Huawei geen zaken doen met onder andere Google.

Beschikbaarheid en prijs Huawei P40 Lite

De Huawei P40 Lite heeft een adviesprijs van 299 euro. Volgens GizmoChina zijn de zwarte en roze variant te pre-orderen vanaf 2 maart, terwijl het groene model nog even op zich laat wachten. Deze periode loopt tot 16 maart, waarbij je ook gratis Freebuds kunt claimen.

Android Planet heeft bij Huawei nagevraagd of deze periode en pre-order actie ook geldt voor Nederland. Zodra we meer weten, dan lees je dat hier direct.

