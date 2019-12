Er zijn afbeeldingen gepubliceerd van de aankomende Huawei P40 en Huawei P40 Pro. Wat opvalt is de prominente cameramodule op de achterkant van beide toestellen. De Huawei P40 renders tonen daarnaast nog meer details, lees snel verder.

Huawei P40-renders

De verschenen afbeeldingen tonen de Huawei P40 en Huawei P40 Pro als zogenaamde renders. Renders zijn met de computer geanimeerde afbeeldingen. Ze zijn gemaakt door OnLeaks en gebaseerd op cad-bestanden, die gebruikt worden tijdens het productieproces in fabrieken.

Huawei wil de P40 uitrusten met vier camera’s op de achterkant, zoals te zien is in onderstaande afbeeldingen. Hoeveel camera’s de Pro-variant krijgt is nog onbekend, maar volgens geruchten zijn dat er vijf. Functies van al die sensoren zijn echter nog onbekend.

We gaan uit van een primaire sensor met een hoge resolutie, om zo veel detail vast te leggen. Ook verwachten we een zoom-, groothoeklens en een camera om diepte-informatie mee op te slaan. Dat laatste gebruik je vervolgens weer voor het maken van de perfecte portetfoto.

Huawei P40 Pro krijgt vier afgeronde zijdes

De P40 van de Chinese fabrikant krijgt een plat scherm van zo’n 6,2 inch, terwijl het scherm van de Huawei P40 Pro groter wordt. Dat zal liggen tussen de 6,5 en 6,7 inch, waarbij de vier zijdes afgerond zijn. Dat betekent ook dat het design van de hoeken van dat toestel iets anders zijn dan bij huidige smartphones.

Een usb-c-aansluiting, simkaartslot en speakers zijn te vinden aan de onderkant van beide toestellen. Aan de rechterkant is de powerbutton aanwezig en vind je ook de volumeknoppen. Een koptelefoonaansluiting ontbreekt bij beide toestellen wel.

Volgens geruchten krijgen beide P40’s een glazen behuizing. Over de frontcamera’s ontbreekt tot slot ook nog informatie. Of de producent kiest voor een gaatje in het scherm of notch is dus nog de vraag. Op de renders is dit namelijk niet te zien.

Onthulling in maart 2020

De onthulling van de Huawei P40 en P40 Pro zal plaatsvinden in maart 2020. Richard Yu, ceo van Huawei, liet daarbij ook weten dat de toestellen niet beschikken over Google-diensten. Vanwege een opgelegd handelsverbod kan Huawei dat niet gebruiken op toekomstige toestellen.

Ook noemde Yu dat het design van de nieuwe lijn is zoals niemand ooit gezien had en dat de prestaties op het gebied van de camera’s, processor en accuprestaties weer subliem zijn.

