OnePlus presenteert 120Hz-oled-scherm voor OnePlus 8 (Pro)

OnePlus heeft op een speciaal evenement hun nieuwe displaytechnologie gepresenteerd. Het scherm, zeer waarschijnlijk bedoeld voor de OnePlus 8 (Pro), heeft onder meer een erg hoge ververssnelheid van 120Hz.

OnePlus’ 120Hz oled-scherm met 2K-resolutie

Op het evenement, dat in het Chinese Shenzhen gehouden werd om over het oled-scherm te praten, onthulde OnePlus flink wat details over hun nieuwe smartphonedisplay. Zoals verwacht gaat het om een oled-scherm met 2K-resolutie. Vooral de ververssnelheid valt op: 120Hz is tot nu toe het hoogst beschikbare.

Zo’n hoge ververssnelheid zorgt ervoor dat beelden 120 keer per seconde ververst worden, wat zorgt voor erg vloeiende bewegingen. Momenteel hebben de meeste smartphoneschermen een ververssnelheid van 60Hz. Enkele high-end smartphones, zoals de OnePlus 7 Pro en Google Pixel 4 XL, hebben al 90Hz-schermen. Een 120Hz-scherm was tot voort kort voorbehouden aan speciale gamingsmartphones zoals de Asus ROG Phone 2 en Razer Phone 2. De geruchten gaan dat ook de Samsung Galaxy S20 wordt voorzien van een 120Hz-scherm.

Naast de ververssnelheid van de beelden valt bij het nieuwe scherm van OnePlus ook de ververssnelheid van de input op. Met 240Hz is deze nog eens een stuk hoger, wat betekent dat het scherm bijzonder snel op aanrakingen reageert.

Soepele bewegingen, natuurgetrouwe kleuren

Het OnePlus-scherm kan verder de helderheid aanpassen in 4096 kleine stapjes, wat altijd precies de juiste helderheid zou moeten garanderen. Ook claimt het bedrijf een ‘Just Noticeable Color Difference’ (JNCD) van minder dan 0,8. Dat houdt in dat kleuren erg natuurgetrouw worden weergegeven.

Daarnaast maakt het scherm gebruik van MEMC (motion enhancement, motion compensation), een technologie die in veel tv’s te vinden is om bewegingen soepeler te laten lopen en ‘motion blur’ tegen te gaan. OnePlus liet een afbeelding zien van een opengewerkte telefoon, waarop een speciale MEMC-chip te zien is. Om welk toestel het gaat, is niet duidelijk. Opvallend is dat op de afbeelding ook een mechanisme voor een uitschuifbare camera te zien is.

‘Beste smartphone-scherm van 2020’

OnePlus-topman Peter Lau liet aan The Verge weten dat OnePlus hiermee ‘het beste smartphonescherm van 2020’ heeft. De komende maanden worden volgens Lau gebruikt om het stroomverbruik van het scherm verder te optimaliseren. Een hoge ververssnelheid verbruikt ook meer stroom.

Volgens OnePlus is het scherm in het tweede kwartaal van 2020 beschikbaar. Het is aan te nemen dat de schermtechnologie opduikt in de nog aan te kondigen smartphones van het Chinese bedrijf. Ergens in de komende maanden presenteert de fabrikant naar verwachting de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro.

