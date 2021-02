Krijgt de OnePlus 9 Pro een sterk verbeterde camera? Het lijkt er wel op. De smartphone zou namelijk beschikken over lenzen die ontwikkeld zijn in samenwerking met Hasselblad.

‘Hasselblad verzorgt camera voor OnePlus 9 Pro’

Dat beweert YouTuber Dave2D. De bekende techjournalist zegt foto’s van het toestel in handen te hebben. Daarop is te zien dat de OnePlus 9 Pro twee grote en twee kleinere lenzen heeft, waaronder een tilt-shift lens. Die moet zorgen voor landschapsfoto’s zonder vertekening. Verder is de naam Hasselblad duidelijk zichtbaar. Dat bedrijf specialiseert zich in professionele camera’s.

Volgens eerdere berichten zou de OnePlus 9 camera’s van Leica krijgen. Mogelijk zaten die geruchten er dus naast. Het zou ook kunnen dat OnePlus de gewone OnePlus 9 Leica-lenzen geeft en de camera’s van Hasselblad reserveert voor het Pro-model.

Pete Lau, de CEO van OnePlus, beloofde begin dit jaar dat de OnePlus 9-serie een veel betere camera zou krijgen. Dat is wel nodig ook. De smartphones van het bedrijf scoren doorgaans goed in reviews, maar op de kwaliteit van de foto’s klinkt vaak veel kritiek.

Of de Hasselblad-camera’s écht zorgen voor betere foto’s is overigens afwachten. Soms lenen grote merken tegen betaling hun naam uit, zonder zich erg actief met het product te bemoeien.

Dit weten we al over de OnePlus 9-serie

Er is al aardig wat bekend over de nieuwe smartphones van OnePlus. Zowel de OnePlus 9 als de OnePlus 9 Pro draaien waarschijnlijk op de Snapdragon 888. Dat is momenteel de snelste chip van fabrikant Qualcomm. Daarnaast zou er een OnePlus 9E of OnePlus 9 Lite op komst zijn. Dat is een iets goedkopere versie die het moet doen met de oudere Snapdragon 865.

Verder krijgt de OnePlus 9 waarschijnlijk een plat scherm, terwijl de Pro-versie over een display met gebogen randen beschikt. De OnePlus 9 Pro zou daarnaast nog sneller draadloos kunnen opladen dan zijn voorganger, de OnePlus 8 Pro.

