OnePlus Nord N10 krijgt nu eerste (en enige) grote Android-update

De betaalbare OnePlus Nord N10 5G wordt nu bijgewerkt naar Android 11. Dit is tevens de enige grote Android-update dit het toestel krijgt.

Heb je een OnePlus Nord N10 5G? Dan hebben we goed nieuws, want OnePlus is begonnen met de uitrol van Android 11. Alle gebruikers ontvangen de komende dagen de update, zo laat het bedrijf weten in een forumbericht. Heb je de Android 11-upgrade nog niet binnen, dan is het slim om het over een dag of twee nog eens te proberen.

De update introduceert alle nieuwe features van Android 11 én de OxygenOS 11-schil. Deze software is voorzien van een nieuw design, waardoor alles er weer fris uitziet. In de update zit ook de Android-beveiligingspatch van juni 2021 verwerkt en er zijn een heleboel kleine verbeteringen doorgevoerd. Zo kun je de donkere modus bijvoorbeeld inschakelen vanuit een knopje in een snelle instellingen-paneel.

Je ontvangt automatisch een melding als Android 11 voor jouw OnePlus Nord N10 beschikbaar is. Het is natuurlijk ook mogelijk om handmatig op updates te checken, waarvoor je eventjes de instellingen moet induiken. OnePlus verbeterde onlangs zijn updatebeleid, waardoor de Nord N10 5G een jaar langer beveiligingsupdates krijgt.

Duurdere telefoons, zoals de OnePlus 9 Pro en 8T krijgen ook een extra Android-versie-update. Voor de Nord N10 houdt het bij Android 11 echter al op, want Android 12 wordt niet voor de telefoon uitgebracht. Beveiligingspatches verschijnen nog wel langere tijd, maar deze voegen geen nieuwe features toe.

OnePlus Nord 2 aangekondigd

De OnePlus Nord N10 5G werd eind vorig jaar uitgebracht en is inmiddels ‘opgevolgd’ door de OnePlus Nord CE. Deze telefoon is niet een directe vervanger van de Nord N10 5G, maar hij is met 299 euro wel even duur. Het toestel heeft voor dit geld een heleboel te bieden, zoals je in de OnePlus Nord CE review kunt lezen.

Vorige week werd de OnePlus Nord 2 aangekondigd, de opvolger van de populaire (en succesvolle) Nord. De smartphone is op meerdere punten flink verbeterd. Zo heeft de Nord 2 niet alleen een sterk verbeterde camera, maar ook snellere hardware. Daarnaast is de accu groter en laadt hij sneller op. Net als bijvoorbeeld de OnePlus 9 gaat de batterij in een half uur van 0 naar 100 procent.

Android Planet heeft een uitgebreide review van de OnePlus Nord 2 geschreven. Daarin bespreken we alle vernieuwingen en de plus- en minpunten. Kijk je liever? Check dan de video hieronder om in een paar minuten helemaal bijgepraat te worden. De OnePlus Nord 2 is vanaf aanstaande woensdag (28 juli) in Nederland te koop voor 399 euro.

