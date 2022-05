Opinie: onthullingen van smartphones waren 10 jaar geleden nog wel leuk

Onthullingen van smartphones zijn al jarenlang niet meer spannend, omdat we ver van te voren nagenoeg elk detail al weten. Dat heeft verschillende logische oorzaken, maar redacteur Colin vindt dat eeuwig zonde. Hij kijkt nog even dromend terug naar het verleden, toen alles nog een mysterie was.

“Vroeger was inderdaad alles beter”

Voor ons werk als redacteur volgen we allerlei nieuwskanalen en -bronnen op de voet. We schrijven bij Android Planet natuurlijk dagelijks geruchten over nog onaangekondigde smartphones, waarover we iedere dag weer iets meer weten. Daar leef ik voor. Ik wil jullie namelijk op de hoogte houden over mijn passie: Android en smartphones.

Dat is allemaal leuk en aardig, maar als je al die geruchten naast elkaar legt weet je eigenlijk alles over een aankomend toestel. Stiekem vind ik dat erg jammer, want zo’n tien jaar geleden was dat allemaal een stuk minder. Het was toen een mysterie waarmee HTC en Sony op de proppen kwamen. Niemand wist wat Samsung nou wel of niet ging presenteren.

In die tijd tastte je in het duister en wist je nooit waar een bedrijf aan werkte. Dat veranderde pas wanneer je een uitnodiging kreeg. Het was machtig mooi om informatie bij elkaar te schrapen. Wat kon je allemaal met de nieuwste functies, wat waren de Nederlandse prijzen en wanneer lag een gloednieuwe smartphone precies in de winkels? Dat wist je allemaal pas na de officiële aankondiging.

Ook op grote evenementen zoals de IFA of het MWC – waar ik destijds ook al rondliep – was het maar afwachten wat een fabrikant nou precies ging laten zien. Dat betekende dat je contact hield met de achterban in Nederland en je laptop altijd in de aanslag had. Dit alles om zo snel mogelijk een artikel te kunnen publiceren.

Naast de vele lekken van tegenwoordig is ook alles bij pr-bureaus een stuk beter gestroomlijnd. Persberichten, afbeeldingen, prijzen of de volledige specificaties heb je zo altijd binnen handbereik. Zoals gezegd: fijn, maar ook wel irritant, want dat ‘zoeken naar informatie’ waar ik zo van houd is dus verleden tijd.

Welkom in 2022: alles gelekt, alles staat klaar

Anno 2022 ontkom je er als fabrikant niet aan dat alles over een onthulling al ruim voor tijd bekend is. Van renders tot officiële afbeeldingen en van specificaties tot prijzen: niks is nog geheim. Dat kan een specifieke reden hebben of misschien is het wel een combinatie.

Na een aankondiging moet een apparaat wel direct in de winkels liggen, dat betekent dus dat de productie allang in volle gang moet zijn. De assemblagelijnen worden steeds groter en groter en er zijn steeds meer partijen en mensen bij betrokken. Dat vergroot de kans op lekken natuurlijk aanzienlijk.

Ook zijn er steeds meer partners en partijen die alsmaar vroeger alle informatie krijgen. Denk aan verkooppartners, pr-bureaus of providers. Die moeten natuurlijk ook alles direct online zetten of uitsturen als het mag. Dit betekent dat informatie vroegtijdig gedeeld moet worden. Een linkje naar Google Drive of WeTransfer lekt helaas gemakkelijk uit.

Opzettelijk gelekte informatie, het bestaat (waarschijnlijk)

Concrete bewijzen zijn er niet, maar het kan ook gebeuren dat fabrikanten zelf weleens iets ‘lekken’. Media pakken dat hopelijk op, waarna de betreffende fabrikanten wereldwijd in het nieuws komen. Dat is natuurlijk ontzettend waardevol. Zeker omdat er tijdens de daadwerkelijke lancering tóch nog wel aandacht aan wordt besteed: dubbele punten dus!

Tot slot spelen social media natuurlijk ook een grote rol. Heb je iets interessants te melden, dan doe je dat tegenwoordig via platformen als Twitter, Reddit of TikTok. Zo bereik je miljoenen mensen, waardoor een nieuwtje, scoop of lek zich als een olievlek verspreidt.

Dit alles maakt het werk een stuk makkelijker, dat is natuurlijk een feit. Je kunt nu veel artikelen klaarzetten en deze netjes nalezen, zodat je ze op het moment suprême alleen nog wat moet bijschaven. Fijn, maar veel minder leuk en spannend.

Iconische smartphones uit het verleden

Ik blik graag nog even kort terug op toestellen als de iconische HTC One (M7), de OnePlus One of de nooit officieel in Nederland uitgebrachte Sony Xperia ZL. Al met al toestellen waarover we zeker niet alles wisten, zoals nu wel het geval is.

HTC was in die tijd nog een grote speler en ik was op slag verliefd op het merk en hun prachtige smartphones. Ook andere toestellen van de fabrikant als de HTC Desire Z of HTC One X waren van die apparaten waarover nog niet alles bekend was en die je nog echt zelf kon ‘ontdekken’. Ik heb zelfs meegewerkt aan het promotiemateriaal voor de HTC One X+, dat werd gebruikt in tientallen winkels van The PhoneHouse. Zo mocht ik voor de lancering al stiekem aan de slag en hing ik met mijn foto en wat quotes door heel Nederland.

Toen Sony hier de Xperia Z presenteerde waren mijn ogen gericht op de Sony Xperia ZL, een nog kleiner toestel met wat unieke functies. Ook daar was op voorhand zeker niet alles over bekend en na de onthulling was het ook zoeken naar meer info. Uiteindelijk heb ik dat toestel uit Duitsland geïmporteerd, waardoor ik een van de weinigen in Nederland was met die smartphone. Fijn natuurlijk, want hierdoor kon ik vragen beantwoorden op verschillende internetfora van andere geïnteresseerden.

Diep in de nacht je bed uit voor de OnePlus One

Een ander verhaal is de introductie van de OnePlus One, want OnePlus was daarvoor al tijden bezig met teasers. Zo wisten we al veel, maar zeker niet alles. Daarom heb ik voor de wereldwijde onthulling de wekker gezet, ik moest immers alles weten. Hoe laat de virtuele presentatie (jaja, nog met een Google Cardboard op m’n hoofd) precies was weet ik niet – maar het was in het holst van de nacht.

Het meest recente voorbeeld van een groot lek is die van de Poco F4 GT. Die smartphone werd officieel onthuld op dinsdag 26 april en tot enkele dagen van te voren was er geen vuiltje aan de lucht. Er waren nog geen specificaties en afbeeldingen verschenen. Dat het toestel eraan kwam was alleen duidelijk dankzij de aangekondigde datum van de online-presentatie.

In het weekend voor de onthulling verschenen helaas tóch weer nagenoeg alle details online. Teleurstellend, want op dat moment waren ook wij nog niet volledig door de fabrikant geïnformeerd. De kriebels die ik had om onze lezers als een van de eersten te kunnen informeren verdwenen door dat lek alweer als sneeuw voor de zon…

Vind jij ook dat onthullingen van smartphones worden verpest door het vroegtijdig lekken van informatie en dat vroeger alles beter was? Laat dat natuurlijk even weten in de reacties onder dit artikel! Houd verder onze website in de gaten voor het laatste nieuws, abonneer je even op onze nieuwsbrief of download onze gratis Android Planet-app!