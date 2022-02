Oppo Find X5 Pro officieel: ook Find X5 en X5 Lite gepresenteerd

De Oppo Find X5 Pro is officieel gepresenteerd. Ook twee andere toestellen in de Find X5-serie zien het levenslicht. Alles weten over de specificaties, verschillen, prijzen en pre-order? Je leest het bij Android Planet.

Oppo Find X5 Pro officieel: het vlaggenschip van 2022

Geen Oppo Find X4 Pro als opvolger van de Oppo Find X3 Pro van vorig jaar. Dat getal brengt namelijk ongeluk in de Chinese cultuur en dus is de Oppo Find X5 Pro hét nieuwe vlaggenschip. Met deze smartphone laat Oppo weer zien wat het allemaal in huis heeft.

We zien hetzelfde display als bij de X3 Pro. Dat betekent dat ‘ie meer dan een miljard kleuren kan weergeven en een diagonaal heeft van 6,7 inch. De hoge resolutie zorgt er ook nog eens voor dat alles superscherp oogt. Er is gekozen voor een amoled-paneel met een maximale ververssnelheid van 120Hz, waardoor alles wat je op je beeldscherm tovert er soepel uitziet.

Daar heeft andere hardware natuurlijk ook invloed op en dat zit bij de X5 Pro wel goed. Zo is de Snapdragon 8 Gen 1-processor aan boord, samen met 12GB RAM en 256GB interne opslagruimte. De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh en opladen gaat razendsnel met maximaal 80 Watt. Ook draadloos opladen (met een speciale oplader) is mogelijk met 50 Watt.

Aandacht voor fris design en de camera’s

Er is veel aandacht uitgegaan naar het design van het toestel. Dat is onder andere te zien aan de vorm van het camera-eiland, waarop je rechter wijsvinger aan de onderkant rust. Zo veeg je niet over de verschillende sensoren en maak je altijd een scherpe foto. Het toestel komt op de markt in het wit en zwart en heeft een glimmende afwerking. Dat komt door het productieproces, waarin ook keramiek wordt gebruikt voor extra krasvastheid.

De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en dat geldt ook voor de groothoeklens. Er is gebruik gemaakt van verschillende nieuwe technieken en glazen lenzen, wat zorgt dat er nagenoeg geen vervorming ontstaat bij foto’s. Je kunt slechts twee keer optische zoom gebruiken met de zoomlens. Dankzij een combinatie van optische en digitale zoom kun je wel wat verder inzoomen.

Er is een speciale processor aanwezig, gemaakt door Oppo zelf. Deze regelt de verwerking van foto’s en video’s en moet voor betere resultaten zorgen, onder andere in het donker. Ook is de samenwerking aangegaan met camerafabrikant Hasselblad, waarbij is gekeken naar software en kleurprofielen. Niet geheel toevallig startte OnePlus (ook onderdeel van BBK Electronics, waar Oppo ook onder valt) in 2021 zo’n zelfde partnership.

Oppo Find X5: krachtig en Android 12

De Oppo Find X5 wordt logischerwijs onder de Pro gepositioneerd en moet het doen met wat minder luxueuze functies. Zo is er gekozen voor de Snapdragon 888-chip, de meest krachtige processor van de vorige generatie. Natuurlijk is er ook 5G aanwezig en ook snelladen is van de partij. De accu heeft trouwens een capaciteit van 4800 mAh.

Het scherm is een fractie kleiner dan de X5 Pro en heeft een lagere resolutie (6,55 inch met 2400 bij 1080 pixels). We zien ook twee 50 megapixel-camera’s, maar de eigen chip voor beeldverwerking ontbreekt. Inzoomen doe je met de 13 megapixel-telelens.

Net als zijn grotere broer wordt het toestel geleverd met Android 12. Daaroverheen ligt de ColorOS-schil, die het uiterlijk aanpast en verschillende eigen apps en opties toevoegt. Oppo belooft drie grote Android-updates en rolt vier jaar lang beveiligingspatches uit.

Oppo Find X5 Lite: dit moet je weten

De derde smartphone van de nieuwe serie is de Oppo Find X5 Lite. Dat toestel wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 900-chip en heeft ook ondersteuning voor 5G in de toekomst. Er is 8GB RAM aan boord en 256GB uitbreidbare opslag. Net als bij de andere modellen kun je het werkgeheugen virtueel uitbreiden om nog meer apps naast elkaar te draaien.

Oppo kiest ook bij deze telefoon voor een amoled-scherm, maar dat ververst maximaal 90 keer per seconde. Het heeft een grootte van 6,4 inch en is daarmee de kleinste van het nieuwe trio. Op de achterkant zien we drie camera’s met een primaire lens van 64 megapixel. De andere twee camera’s gebruik je voor foto’s van wijde landschappen of architectuur en om kiekjes van dichtbij te maken.

De batterij heeft een capaciteit van 4500 mAh en opladen gaat met maximaal 65 Watt. Fijn is dat Oppo nog steeds een oplader in de doos meelevert, waarbij er steeds meer fabrikanten voor kiezen om dit niet meer te doen.

Pre-order Oppo Find X5 Serie: cadeaus voor iedereen

De toestellen zijn per direct te bestellen en liggen vanaf 11 maart daadwerkelijk in de winkels. De Find X5 Pro heeft een adviesprijs van 1299 euro en is te verkrijgen in het zwart en wit, alleen als 12/256GB-model. Oppo legt de Find X5 in de winkel voor 999 euro in het zwart en wit. Dat toestel komt op de markt met 8GB RAM en 256GB opslag.

De Find X5 Lite kost 499 euro, bevat 8GB werkgeheugen, 256GB geheugen en is verkrijgbaar in het zwart en blauw. Bestel je nu een nieuwe smartphone van Oppo dan geldt er ook een pre-order die loopt tot en met 4 april. Details vind je hieronder:

Oppo Find X5 Pro – cadeaus met een waarde van 406 euro:

Oppo Enco X (179 euro), Oppo Watch Free (99 euro),

Oppo AirVOOC 50W draadloze oplader (79 euro) en Kevlar-beschermhoes (49 euro)

Oppo Find X5 – cadeaus met een waarde van 327 euro:

Oppo Enco X (179 euro), Oppo Watch Free (99 euro) en Kevlar-beschermhoes (49 euro)

Oppo Find X5 Lite – cadeaus met een waarde van 177 euro:

Oppo Enco Free2 (99 euro), OPPO Band (49 euro) en speciale beschermhoes (29 euro)

Wil je de Find X5 Pro, X5 of X5 Lite bestellen met abonnement? Dan kun je terecht bij onderstaande partijen.

OPPO Find X5 OPPO Find X5 Pro OPPO Find X5 Lite Belsimpel Belsimpel Belsimpel KPN KPN KPN Mobiel.nl Mobiel.nl Mobiel.nl Tele2 Tele2 Tele2 T-Mobile T-Mobile T-Mobile Vodafone Vodafone Vodafone



Schaf je het toestel liever los aan, check dan onderstaande (web)winkels.

OPPO Find X5 OPPO Find X5 Pro OPPO Find X5 Lite Belsimpel Belsimpel Belsimpel Bol.com Bol.com Bol.com Coolblue Coolblue Coolblue MediaMarkt MediaMarkt MediaMarkt Mobiel.nl Mobiel.nl Mobiel.nl

