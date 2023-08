‘Samsung Galaxy S23 FE wordt heel snel aangekondigd’

We wachten al lang op de Samsung Galaxy S23 FE, maar nu lijkt het betaalbare vlaggenschip er toch écht te komen. Mogelijk verschijnt de smartphone al over een paar weken.

‘Samsung Galaxy S23 FE-aankondiging volgt snel’

Over de Galaxy S23 FE, Samsungs nieuwe betaalbare vlaggenschip, gaan al een hele tijd geruchten rond. De meeste specificaties zijn bekend en het design is gelekt, maar tot een aankondiging kwam het nog niet. Daar komt zeer spoedig verandering in, zo meldt de smartphone-insider Yogesh Brar op X (voorheen Twitter).

Hij deelt een lijstje met de belangrijkste specificaties en zegt er meteen bij dat de release in september plaatsvindt. Dat betekent dat de onthulling van de Galaxy S23 FE niet lang meer op zich kan laten wachten. Samsung heeft zich echter nog steeds niet over de smartphone uitgelaten. Het blijft dus nog even afwachten.

Gelekte render van de Samsung Galaxy S23 FE

De Galaxy S23 FE wordt een goedkopere versie van de ‘normale’ S23. De smartphone heeft daarom minder indrukwekkende specificaties en lijkt aan de buitenkant sterk op de Galaxy A54. Dit is een goedkoper toestel van Samsung, dat eerder dit jaar is uitgebracht voor 489 euro. Het is onduidelijk wat de S23 FE moet kosten; de S21 FE verscheen begin 2022 met een adviesprijs van 749 euro.

Ook is het nog onduidelijk of de nieuwe telefoon wel in Nederland wordt uitgebracht. Volgens een eerder gerucht kiest Samsung voor een release in ‘geselecteerde landen’. We weten niet welke landen dit precies zijn. Misschien hoort Nederland hier niet bij, of komt de smartphone pas later naar ons.

Specs van de Galaxy S23 FE

Volgens Yoghesh Brar krijgt de Samsung Galaxy S23 FE een amoled-scherm van 6,4 inch met een full-hd-resolutie van hoge ververssnelheid van 120Hz. Onder de motorkap zit een Snapdragon 8 Gen 1 of Exynos 2200-processor. Laatstgenoemde kennen we van de Galaxy S22 van vorig jaar. Het is niet de nieuwste chip, maar wel eentje die nog steeds behoorlijk snel is.

Het Samsung-toestel draait op Android 13 en krijgt vier grote Android-updates en vijf jaar aan beveiligingspatches. Over het besturingssysteem ligt de One UI 5.1-schil, die het uiterlijk flink aanpast en allerlei functies toevoegt. De accu is 4500 mAh groot, ondersteunt snelladen en kan ook draadloos worden opgeladen.

Tot slot heeft de bron het over een 50 megapixel-hoofdcamera (met optische beeldstabilisatie), 12 megapixel-telelens en 8 megapixel-groothoeklens. Het kan ook zijn dat de resoluties niet helemaal kloppen; de S21 FE en S20 FE hadden juist een 12 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-zoomcamera.

