Overzicht: dit weten we al over de Samsung Galaxy S23-serie

Samsung brengt begin volgend jaar waarschijnlijk weer nieuwe vlaggenschepen uit en er gaan al talloze geruchten rond. In dit overzicht vind je alles wat je moet weten over de S23, S23 Plus en S23 Ultra.

Samsung S23-serie waarschijnlijk in voorjaar 2023

Ieder voorjaar brengt Samsung zijn nieuwste vlaggenschepen op de markt. De Galaxy S-lijn is de langstlopende smartphonelijn van de Koreaanse fabrikant. In 2023 is de S23-serie aan beurt. Dat klinkt nog ver weg, maar de laatste tijd gaan er al een boel geruchten rond.

Zo kunnen we – net als bij de S22-serie – drie toestellen verwachten. Het gaat om een reguliere S23, de grotere S23 Plus en S23 Ultra met de beste specificaties. Verder blijft het design waarschijnlijk (vrijwel) hetzelfde en we verwachten natuurlijk high-end hardware. In dit artikel lopen we ieder model voor je langs en vertellen we je wat eraan komt.

Samsung Galaxy S23

Ten opzichte van de Samsung Galaxy S21 is de S22 meer een update dan volwaardige upgrade. Dat ligt aan specificaties, maar ook aan het ontwerp dat veel overeenkomt. Over het ontwerp van de S23 is nog niet zoveel gelekt, wat waarschijnlijk betekent dat deze weer weinig zal veranderen.

Het 6,1 inch-scherm van de Samsung Galaxy S23 krijg ook geen grote update. Op Twitter vertelde Ice Universe – een gerenommeerde bron – dat de schermranden groter worden. Waarom dit zo is weten we niet, maar het verschil is voor de meesten zo goed als onzichtbaar. De resolutie blijft even scherp met 2340 bij 1080 pixels.

De camera’s op de S23 zullen waarschijnlijk hetzelfde zijn als die op de S22. Dat betekent een hoofdcamera van 50 megapixel, een groothoeklens met 12 megapixel en een 3x telelens met 10 megapixel. Wel wordt verwacht dat de selfiecamera een hogere resolutie krijgt en van 10 naar 12 megapixel gaat.

De batterij van de S22 was met 3700 mAh prima, maar niks speciaals. Volgens TheGalox krijgt de S23 een fors grotere accu van 4500 mAh. In combinatie met een nieuwe chip kan dat voor een veel betere accuduur zorgen.

Samsung Galaxy S23 Plus

De afgelopen jaren is het verschil tussen de reguliere Galaxy S en S Plus-toestellen vrij klein geweest. Door de grotere behuizing van de Plus-modellen is het scherm groter en is er ruimte voor een grotere batterij.

Volgend jaar lijkt dat hetzelfde te zijn. We verwachten weer dezelfde camera’s, interne specificaties en ontwerp als de reguliere S23, maar dan in een grotere behuizing. Het scherm van de Plus heeft een grootte van 6,6 inch. De accu van de S23 Plus is onlangs aangemeld in een officieel register. Een andere bron op Twitter zegt dat het om een batterij van 5000 mAh gaat.

Samsung Galaxy S23 Ultra

De Ultra-modellen van Samsung worden gezien als de meest uitgebreide toptoestellen. Zo benoemde we de S22 Ultra als beste premium keuze van Android Planet. De geruchten rondom de S23 Ultra liegen er niet om, want dit toestel krijgt serieuze upgrades.

De accu krijgt misschien een upgrade. De ene bron verwacht dezelfde 5000 mAh-batterij, maar anderen verwachten daar nog 500 mAh bij op. Het scherm blijft met 6,8 hetzelfde en het design blijft afgerond net als bij de S22 Ultra.

Om de camera van de S23 is het meeste te doen. De voorganger had een sensor met een resolutie van 108 megapixel. Die resolutie lijkt nu bijna verdubbeld te worden naar 200 megapixel. Dat zien we zelden op een smartphone en het kan zorgen voor extra scherpe foto’s met betere belichting. Verder wordt weer dezelfde cameraset verwacht als op de S22, waaronder de 100x Space Zoom-functie.

Processors van Samsung of Snapdragon

Afgelopen jaar verwerkte Samsung verschillende processors in hun toptoestellen. In Amerika bevatten de toestellen de snelle Snapdragon 8 Gen 1-chip van Qualcomm, maar in Europa kregen de S22-telefoons een Exynos-chip van Samsung zelf.

De hoop voor de nieuwe S23-lijn is enkel Snapdragon. De chips van Qualcomm zijn namelijk de snelste en meest efficiënte processors op de Android-markt. In oktober 2022 onthult Qualcomm de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2 en de kans is groot dat deze ook in de nieuwe S23’s zitten.

Volgens geruchten gaat Samsung namelijk meer tijd nemen voor het ontwikkelen van een nieuwe chip. Eentje die wél echt kan concurreren met Snapdragon, maar daarvoor nemen ze waarschijnlijk een aantal jaren de tijd. We mogen dus verwachten dat de Snapdragon 8 Gen 2 het hart wordt van de S23-serie.

Android 13 met One UI 5

Qua software draaien de S23, S23 Plus en S23 Ultra op hetzelfde en nieuwste besturingssysteem: Android 13. Afgelopen augustus kwam de software beschikbaar op Google Pixel-telefoons en andere fabrikanten zijn druk bezig om de versie uit te brengen.

Dat eigen maken doet Samsung met de One UI-schil. Daardoor komt het menu eruit te zien zoals je van de fabrikant gewend bent. De laatste versie – One UI 5 – wordt als besloten bèta getest op Android 12. Wanneer Android 13 precies beschikbaar zal zijn voor Samsung-gebruikers, is onbekend.

Samsung is koning op het gebied van hun updatebeleid. Schaf jij straks een S23-toestel aan, dan krijg jij namelijk vier grote Android-updates (naar Android 14, 15, 16 en 17). Daarnaast biedt Samsung vijf jaar aan beveiligingsupdates om je smartphone digitaal te beschermen.

Prijzen en beschikbaarheid

We weten nog niet wat de nieuwe smartphones gaan kosten. Wat we wel kunnen doen is het bekijken van de vorige prijzen. De S22 heeft een adviesprijs 849 euro, de S22 Plus is 200 euro duurder met een prijs van 1049 euro en het duurste model is de S22 Ultra. Deze smartphone heeft een adviesprijs van 1249 euro.

We verwachten dat de S23-telefoons even duur zijn of ietsjes meer kosten. De afgelopen jaren werden de S-telefoons in januari of februari onthult. Dat lijkt bij de S23 ook het geval. Tot die tijd houden we de geruchten, lekken en teasers in de gaten.

Ook op de hoogte blijven van de S23? Houd dan Android Planet in de gaten. We publiceren nieuws, tips en video’s over onder meer Samsung-smartphones. Wanneer de S23-toestellen eindelijk uitkomen, kun je onze uitgebreide reviews op deze website verwachten.

