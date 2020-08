Het is vanaf nu mogelijk om het thuisscherm van Android Auto aan te passen. Zo heb je zelf een stuk meer invloed over hoe het dashboard-display in de auto eruit komt te zien. Hoe dat werkt, check je in deze tip.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Aanpassen thuisscherm Android Auto

Android Auto is de software van Google om te gebruiken in de auto. Zo kun je ermee navigeren, maar ook muziek mee afspelen of berichten verzenden. Er rolt inmiddels een update uit, waarbij je het thuisscherm zelf kunt aanpassen via de instellingen op je smartphone. Het aanpassen hiervan is mogelijk vanaf Android Auto-versie 5.5.602944, zoals we eerder al schreven.

Zo stel je zelf in welke apps je wil zien op je thuisscherm, maar ook in welke volgorde. Applicaties die je vaak gebruikt zet je zo bovenaan, zodat je ze makkelijker kunt starten. Gebruik je een app weinig of helemaal niet, dan vink je ‘m uit of zet je ‘m wat lager op het scherm.

Wil jij van Android Auto het thuisscherm van je dashboard-display aanpassen? Volg dan onderstaande stappen:

Open de instellingen op je smartphone; Ga naar ‘Bluetooth en apparaatverbinding’; Klik onderaan het scherm op ‘Android Auto’; Scrol naar ‘Launcher aanpassen’; Pas daar de aanpassingen toe die jij wil.

Zo is er een optie om de alfabetische volgorde aan te houden, waarbij de voorgestelde apps bovenaan staan. Wil je dat niet, kies dan voor een aangepaste volgorde. Als je een app wil verplaatsen dan houd je de zes puntjes vooraan ingedrukt en sleep je ‘m naar de gewenste positie. Wil je een applicatie helemaal niet weergeven in het dashboard, vink dan het vierkantje even uit.

Algemene(re) instellingen Android Auto

Klaar met het aanpassen van het thuisscherm? Check dan ook nog even de algemene instellingen. Zo schakel je daar ook de ‘Hey Google’-detectie in of uit of kies je ervoor om media automatisch verder te laten spelen als je weer gaat rijden. Daarnaast vind je daar de snelkoppeling naar Google Assistent, waar je vervolgens ook weer van alles over kunt instellen. Denk daarbij aan je thuis- of werklocatie, handige plaatsen waar je vaak naartoe navigeert.

In het menu vind je nog een handjevol andere instellingen. Zo kun je ervoor kiezen om weersinformatie wel of niet te tonen, berichtmeldingen op het scherm te laten zien of om een geluidje af te spelen bij een binnenkomende melding. Tot slot is daar de optie te vinden om draadloos Android Auto te activeren of niet. Android Auto draadloos gebruiken wordt mogelijk vanaf Android 11 wordt het mogelijk om de navigatiesoftware draadloos te gebruiken. Hoe dat precies werkt, lees je in onderstaande uitleg.

Meer lezen over Android Auto: