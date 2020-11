Wil je een smart home via Google Home, maar wil je dat Google zo weinig mogelijk van je weet? In dit artikel geven we vijf onmisbare tips voor je privacy.

Regel je Google Home privacy

Maak je jouw woning slim en gebruik je Google-producten? Dan is de kans groot dat je bij Google Home uitkomt als verbindende factor tussen al je apparaten. Google Home werkt goed en biedt een hoop opties, maar er is ook een groot struikelpunt voor velen: Google die alles van je weet.

Plaats je slimme speakers en slimme camera’s of deurbellen van Google, dan plaats je overal oren en ogen in en om je huis. Dat zijn allemaal punten waar de zoekgigant in theorie mee kan luisteren en kijken. Nu is er geen directe reden om je daar zorgen over te maken, maar voelt het toch niet goed? Dan zijn hier een aantal tips om ervoor te zorgen dat Google het minst van je weet, terwijl je toch een functionele smart home houdt.

1. Schakel de microfoons uit

Op de slimme Nest-speakers van Google zit een fysiek schuifje waarmee je de microfoon uitschakelt. Doe je dit, dan worden de lichtjes op de speaker oranje, zodat altijd direct duidelijk is dat de microfoon staat uitgeschakeld. Natuurlijk kun je geen stemopdrachten doen met een uitgeschakelde microfoon, maar wel muziek afspelen.

Wil je wel spraakopdrachten kunnen blijven gebruiken, dan kan dat via je smartphone. Dan luistert Google alleen als jij het wil. Of je schakelt de microfoon van één van je speakers in. Bijvoorbeeld de speaker in de woonkamer.

Ook de microfoons van je Nest-cameras zijn uit te schakelen. Daarvoor moet je wel in het menu van de app duiken, want er is geen fysieke knop.

2. Laat je activiteit niet bijhouden

Ga in de Google Home-app naar ‘Instellingen van de Home-app’ en kies onder het kopje ‘Privacy en juridisch’ voor ‘Zoek- en kijkgeschiedenis’. In het nieuwe menu krijg je de mogelijkheid om aan te geven wat er met je activiteit moet gebeuren. Bij de informatie over je activiteit, kun je het vinkje uitzetten bij ‘inclusief audio-opnamen’. Standaard wordt er namelijk een audio-opname van elke spraakopdracht bij Google bewaard.

Google gebruikt deze audio om de stemherkenning te verbeteren. Het kan voorkomen dat een medewerker van Google de fragmenten beluistert om de audio te interpreteren. Daar kunnen ook onbewuste opnames tussen zitten, waarbij de speaker denkt ‘Ok, Google’ gehoord te hebben. Wil je daar niet aan meewerken, dan kun je het vinkje zonder problemen uitschakelen. De Google Assistent werkt dan nog op dezelfde manier.

3. Verwijder je activiteit

Laat je wel activiteiten bijhouden zoals beschreven in het vorige kopje, dan kun je er voor kiezen om deze gegevens automatisch te laten verwijderen. Dat kan in hetzelfde menu bij het onderdeel ‘automatisch verwijderen’.

Je kunt je activiteit ook handmatig verwijderen. Dat doe je door in hetzelfde ‘Activiteit voor Google Home’-menu als hierboven beschreven, onderin te zoeken naar de activiteit. Je filtert daar op datum en kan de selectie daarna verwijderen.

4. Zet partnerverbindingen uit

In de Google Home-app kun je naar ‘Instellingen van de Home-app’ gaan. Daar zie je de optie ‘Partnerverbindingen’. Hier geef je aan welke gegevens je wil delen met partners van Google Nest. Zet dit uit als je niets wil delen.

5. Zet camera’s alleen aan, als je weg bent

Een slimme camera zet je neer, waarna je er niet meer over nadenkt. Ondertussen kijkt de camera de hele dag met je mee, terwijl je het apparaat eigenlijk hebt gekocht om je huis in de gaten te houden als je er niet bent. Kies er dan voor om de camera enkel in te schakelen als je niet thuis bent. Dat kun je door door de stekker er uit te trekken als je er niet bent of iets voor je camera te zetten. Maar het kan ook handiger.

Via de Nest-app van je Nest-camera is er een Thuis/Afwezig-functie. Door te kijken naar de locatie van je telefoon weet de camera of je thuis bent. Zo kun je ervoor kiezen om de Nest-camera automatisch uit te laten schakelen als jij thuis bent.

Meer over wonen

Wil je naast je privacy ook het interieur van je woning beschermen bij het maken van een slim huis? Android Planet geeft je tips over hoe je een onzichtbare smart home maakt. Wil je met slimme lichten aan de gang? Check dan onze Philips Hue-gids. Lees ook al onze artikelen in het thema wonen.