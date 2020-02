Huawei heeft de opvouwbare Huawei Mate Xs officieel aangekondigd voor de Europese markt. De smartphone is uitgerust met de Kirin 990-chip, 5G-ondersteuning en komt zonder Google-diensten en -services.

Huawei Mate Xs officieel voor Europese markt

De Huawei Mate Xs is de opvolger van de Mate X, de eerste vouwbare smartphone van Huawei. Dat toestel werd gepresenteerd op het Mobile World Congress van 2019. Voor dit jaar werd die grote telecombeurs eerder al geannuleerd, maar Android Planet was toch aanwezig in Barcelona.

Net als bij zijn voorganger is het scherm aan de buitenzijde van het toestel geplaatst, zodat je er in verschillende vormen mee aan de slag kunt. Als het ingevouwen is, heeft het buitenste scherm aan de voorkant een diagonaal van 6,6 inch. Eenmaal uitgevouwen maak je gebruik van een groot 8 inch-display. Dankzij de hoge resolutie van 2480 bij 2200 pixels en de keuze voor een amoled-paneel ziet alles er goed uit.

Zo kun je genieten van een filmpje, je favoriete websites of gemaakte foto’s. Door de grootte van het scherm draai je ook makkelijk meerdere apps naast elkaar. Daarmee is het een goed toestel voor multitasking. Daarvoor is ook veel kracht nodig en daarmee zit het wel goed. Huawei kiest voor de Kirin 990-chip, dezelfde als in de Mate 30 Pro, en 8GB aan werkgeheugen.

Het scherm is een stuk steviger dan de Mate X en moet daardoor langer meegaan. Ook heeft Huawei gesleuteld aan het design van het scharnier. Dankzij die aanpassingen is het gehele toestel toekomstbestendiger.

Android 10 zonder Google-diensten

In navolging van de Mate 30-serie wordt ook dit toestel geleverd zonder diensten van Google. In plaats daarvan kiest de fabrikant voor HMS, oftewel Huawei Mobile Services. Dat is een eigen alternatief voor alle diensten en services van de Amerikaanse zoekgigant. HMS zorgt dat apps updates ontvangen, worden gescand op virussen en voor samenwerking met andere apps, mits dat nodig is.

Ook een eigen app-winkel is aanwezig: AppGallery. Vanuit daar kun je apps, games en andere content downloaden. Het niet gebruiken van Google Mobile Services heeft te maken met het bekende handelsverbod. Daardoor is het niet mogelijk voor Huawei om zaken te doen met verschillende Amerikaanse bedrijven. Zo is een samenwerking met Google uitgesloten, waardoor een volledige Android-versie, met alle diensten en services, niet gebruikt mag worden.

5G voor de toekomst en overige specificaties

Ook 5G-ondersteuning is aanwezig, zodat je alvast bent voorbereid op de toekomst. Momenteel is 5G niet te gebruiken in Nederland, maar daar moet dit jaar verandering in komen. De accu van de Mate Xs heeft een capaciteit van 4500 mAh en ook snel opladen is weer mogelijk. Dat kan bij de Mate Xs met maximaal 55 Watt, net als bij zijn voorganger. Een half uurtje aan de lader zorgt ervoor dat de accu voor 85 procent vol zit.

Verder heeft de smartphone vier camera’s, maar een specifieke frontcamera ontbreekt. Dat is juist handig, want daardoor maak je selfies met de goede camera’s aan de achterzijde. De primaire camera is een 40 megapixel-exemplaar, bijgestaan door een 16 megapixel-groothoeklens. Ook is een telefotolens aanwezig, waarmee je beter inzoomt op objecten. Dat kan tot drie keer optisch en tot 30 keer digitaal.

Tot slot beschikt de opvouwbare telefoon over een Time of Flight-sensor, die wordt gebruikt voor het maken van portetfoto’s. Ook het maken van macrofoto’s kan gemakkelijk met dit toestel, waarbij objecten tot 2,5 centimeter voor de lens nog scherp gefotografeerd worden.

Beschikbaarheid en prijs Huawei Mate Xs

De Huawei Mate Xs is vanaf volgende maand verkrijgbaar en wordt wereldwijd verkocht. De adviesprijs voor het model met 8GB RAM en 512GB opslag bedraagt 2499 euro. Over de Nederlandse release is nog niets duidelijk.

