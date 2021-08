Exclusief: scoor 100 euro korting op de Samsung Galaxy Z Fold 3 of Z Flip 3

Interesse in de gloednieuwe foldables van Samsung? Bij Android Planet scoor je nu een exclusieve korting op de Samsung Galaxy Z Fold 3 of Z Flip 3. Die kun je gebruiken bij webwinkel Belsimpel en geldt bij de losse aanschaf van één van deze toestellen of in combinatie met een abonnement.

Lees verder na de advertentie.

100 euro korting op Samsung Galaxy Z Fold 3

De Samsung Galaxy Z Fold 3 is officieel onthuld en biedt naast high-end hardware ook de nieuwste features. Daar moet je wel flink voor betalen. De adviesprijs van de Z Fold 3 is namelijk 1799 euro (256GB). Kijk jij reikhalzend uit naar dit vouwbare toestel van Samsung, maar dan wel voor een interessante prijs? Via Android Planet koop je de smartphone met maar liefst 100 euro korting bij webwinkel Belsimpel.

Hiervoor heb je een exclusieve en eenmalig te gebruiken kortingscode nodig, die je direct aanvraagt via onderstaand formulier. Na inschrijving ontvang je direct een mail met verdere stappen. Volg je die, dan verschijnt de unieke code binnen enkele minuten in je inbox waarna je direct je bestelling kunt plaatsen bij Belsimpel met korting.

Voor beide toestellen hebben we 750 codes beschikbaar! Wel geldt op = op, dus weer er snel bij.

Of 100 euro korting op de Samsung Galaxy Z Flip 3

Heb je meer interesse in de Samsung Galaxy Z Flip 3? Ook dan hebben we goed nieuws voor je, want voor dat toestel kun je je inschrijven voor een exclusieve kortingscode. Deze is ook 100 euro waard, waardoor je het toestel voor flink veel minder aanschaft. De prijs voor de Z Flip 3 is een stuk lager dan de Fold 3 en begint bij 1049 euro.

Schrijf je je in via het formulier hierboven, dan ontvang je binnen enkele minuten ook een unieke kortingscode. In dezelfde mail vind je ook wat extra uitleg over hoe je de code gebruikt als je een bestelling plaatst bij Belsimpel.

Voorwaarden unieke 100 euro-kortingscode Belsimpel

De codes zijn geldig voor losse aankopen, maar ook als je de Z Fold 3 of Z Flip 3 koopt in combinatie met een abonnement. Kies je voor een abonnement, dan kun je via Belsimpel terecht bij alle Nederlandse providers.

De vouchercode is uniek en alleen te gebruiken bij aanschaf van de Samsung Z Fold 3 of Flip 3. Inruilen voor contanten is uiteraard niet mogelijk en de code is te gebruiken tot en met 27-08-2021 00.00 uur.

Check het laatste nieuws over de Galaxy Z Fold 3 en Flip 3: