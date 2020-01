Samsung is begonnen met de uitrol van de Android 10-update voor de Samsung Galaxy Note 9 in Duitsland. Dat was in december ook het geval voor de Note 10, waarna de uitrol in Nederland snel volgde.

De Zuid-Koreaanse fabrikant is druk bezig met het updaten van toestellen naar Android 10. Nu is de uitrol begonnen van de officiële versie voor de Samsung Galaxy Note 9, maar vooralsnog alleen in Duitsland. Door de update kunnen ook Note 9-gebruikers de nieuwe OneUI 2.0-schil gebruiken. Daarin zijn verschillende aanpassingen doorgevoerd, waaronder aan de notificaties. Zo wordt je nog minder gestoord en kun je effectiever en fijner bezig met werk of studie.

Verschillende gebruikers laten weten dat er een ota-update klaarstaat voor hun toestel. Zo’n update kan direct op het toestel worden gedownload en geïnstalleerd, zonder tussenkomt van een computer.

Vernieuwingen van Android 10 en OneUI 2.0

De nieuwe Androidversie brengt een systeembrede donkere modus. Apps die hiervoor ondersteuning bieden schakelen ook automatisch over naar dit donkere thema. Onder andere Gmail, YouTube en Google Chrome worden zo weergegeven in donkere tinten, wat fijner moet zijn voor de ogen. Naast de Note 10 is ook de Galaxy S10-lijn al voorzien van de nieuwe software.

Wil je toch alvast checken of er voor jouw Note 9 een update klaarstaat?

Ga naar de instellingen-app op je telefoon; Tik op ‘Systeem’; Kies eventueel voor ‘geavanceerd’ om meer opties te tonen. Tik daarna op ‘Systeemupdate’; Je ziet nu of jouw versie van Android de laatst beschikbare is en wanneer de telefoon gecontroleerd heeft op een update; Ben je er niet zeker van? Druk op de knop ‘controleren op update’. De telefoon gaat nu nogmaals kijken of er nieuwe software is. Als dat het geval is, krijg je meteen een push-bericht.

Het is dus nog even wachten op een uitrol in Nederland. Zodra die hier beschikbaar is voor de Note 9 (Plus), lees je dat natuurlijk op Android Planet.

