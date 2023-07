OnePlus 12 wordt een beest van een smartphone (Android-nieuws #29 2023)

De OnePlus 12-specificaties zijn gelekt en beloven veel goeds. Ook is er tof WhatsApp-nieuws. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het duurt nog maanden voor de OnePlus 12 wordt gelanceerd, maar de meeste specificaties liggen nu al op straat. Dat hebben we te danken aan de bekende insider OnLeaks, die eerder ook al renders van het toestel deelde.

Net als op de OnePlus 11 mag je een 6,7 inch-oled-scherm verwachten met een verversingssnelheid van maximaal 120Hz voor soepele beelden. Het gaat om een zogenaamd LTPO-display, dat deze snelheid automatisch aanpast aan wat je doet. Wanneer je bijvoorbeeld een e-mail tikt, verversen de pixels minder vaak om de batterij te sparen.

→ Dit zijn alle specificaties van de OnePlus 12

De WhatsApp-app voor Wear OS-smartwatches was al een tijdje beschikbaar voor bètagebruikers, maar rolt nu uit naar het grote publiek. De app werkt alleen op smartwatches met Wear OS 3 of hoger. Dat zijn bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Watch 4 (Classic), Galaxy Watch 5 (Pro), Google Pixel Watch en Fossil Gen 6.

Met de WhatsApp-app kun je al je gesprekken teruglezen, nieuwe appjes bekijken, een chat starten en reageren op berichten. Dat laatste kan via een spreekmemo, emoji, een zogeheten ‘quick reply‘ of je tikt zelf een reactie op het schermpje van je horloge.

→ Zo werkt de WhatsApp-app voor Wear OS 3

Vanaf 24 juli zijn de Oppo Reno 10 en Reno 10 Pro officieel te koop in Nederland. Dat heeft de fabrikant zelf bekendgemaakt. Het gaat om middenklassers met een fraai design, maar relatief trage hardware. In China bracht Oppo ook de snellere Reno 10 Pro Plus uit, maar die hoeven we hier helaas niet te verwachten.

De adviesprijs van de Oppo Reno 10 Pro bedraagt 659 euro. Daarvoor krijg je een 6,7 inch-oled-scherm met full-hd-resolutie en een ververssnelheid van 120Hz. De maximale helderheid ligt op 950 nits. Het toestel draait op een Snapdragon 778G-chip met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

→ Lees alles over de nieuwe Oppo Reno 10 en Reno 10 Pro

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In een tweet van smartphone-insider SnoopyTech worden vrijwel alle specificaties van twee aankomende Samsung-smartwatches genoemd. Laten we beginnen bij de reguliere Samsung Galaxy Watch 6, de meest betaalbare van het duo.

De Watch 6 komt op de markt in twee formaten, zoals we al eerder wisten. Het gaat om een 40 mm-model met een scherm van 1,31 inch en een versie van 44 millimeter met een display van 1,47 inch. Het gaat om ronde amoled-schermpjes met een hoge resolutie en een laagje saffierglas ter bescherming.

→ Dit zijn de specificaties van de Samsung Galaxy Watch 6 (Classic)

De website The Tech Outlook, die vaker informatie deelt over onaangekondigde Motorola-smartphones, heeft nu afbeeldingen van de Moto G14 gedeeld. Die laten het design van de budgetsmartphone zien, terwijl ook enkele specificaties nu bekend zijn. De smartphone verschijnt in een viertal kleuren: blauw, zwart, goud en roze.

Het design doet verder denken aan eerdere Motorola-telefoons. De behuizing heeft platte zijkanten en een rechthoekig camera-eiland achterop. In het eiland zit naar verluidt een 50 megapixel-hoofdcamera, maar het is onduidelijk over welke camera’s de Moto G14 nog meer beschikt. Wel zien we dat de selfiecamera in een klein gat in het scherm zit.

→ Bekijk de Motorola Moto G14-renders