Google onthult nieuwe Chromecast met Google TV (Android-nieuws #38)

De nieuwe Chromecast is uitgebracht en de OnePlus 11 Pro is gelekt. Dit is het grootste Android-nieuws van de week.

De nieuwste Chromecast dook al vaak op in geruchten en is nu officieel aangekondigd. Google onthulde de streamingdongle via een persbericht. De nieuwe Chromecast lijkt als twee druppels water op de Chromecast met Google TV (uit 2020), maar er zijn belangrijke verschillen.

De naam geeft het al een beetje weg, maar de beeldkwaliteit ligt bij de nieuwe Chromecast lager. Waar de Chromecast met Google TV in 4K-resolutie films en series kan streamen, is dat bij het nieuwe apparaat ‘maar’ hd. Oftewel: full-hd (1920 bij 1080 pixels).

De doorgaans betrouwbare website 91Mobiles heeft in samenwerking met smartphonelekker Steve Hemmerstoffer (of OnLeaks) de specs van de OnePlus 11 Pro online gezet. Door het lek weten we nu al een boel over het toestel, dat pas begin volgend jaar moet verschijnen. De OnePlus 11 Pro is de opvolger van de OnePlus 10 Pro.

Volgens de informatie krijgt de OnePlus 11 Pro een 6,7 inch-amoled-scherm met een hoge QHD-resolutie. Net als zijn voorganger dus. De ververssnelheid ligt opnieuw op 120Hz en dat zorgt ervoor dat beelden en animaties heel vloeiend ogen.

SkyShowtime kondigde eerder al aan naar Nederland te komen en nu weten we precies wanneer. In een persbericht kondigt de dienst de officiële datum aan: 25 oktober. Vanaf die dienst zijn populaire series als Dexter, Yellowjackets en The First Lady te zien.

Ook zijn sommige bioscoopfilms snel op SkyShowtime te zien. Bij de release kun je kijken naar titels als Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion en The Northman. Helaas is nog niet bekend wat SkyShowtime gaat kosten. In Finland, waar de dienst al is gelanceerd, betalen gebruikers 6,99 euro per maand.

De Chromecast met Google TV uit 2020 gaat een update krijgen naar Android 12. Dit bevestigt de zoekgigant tegenover website 9to5Google. Het is onbekend wanneer de update precies verschijnt, maar Google geeft aan dat dit niet al te lang meer duurt.

Dat de update rijkelijk laat komt, heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de beperkte opslagcapaciteit van de Chromecast met Google TV. Het apparaatje heeft slechts 8GB opslag, waardoor er bijvoorbeeld al weinig ruimte is om apps op te slaan. Het maakt het voor Google ook moeilijker om software-updates uit te rollen.

Google is bezig met zijn eerste smartwatch. De Pixel Watch is al vaak verschenen in geruchten en inmiddels weten we veel over het slimme horloge. Door een foto van een verkoper in de Verenigde Staten, die verscheen op 9to5Google, weten we nu ook de verschillende varianten.

Het gaat om twee modellen: LTE en wifi. Van de tweede zien we de prijs. Deze kost namelijk 349,99 dollar, omgerekend ook 350 euro. Een wifi-smartwatch kost vaak minder dan de LTE-versie.

