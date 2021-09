Welkom op het nieuwe Android Planet: fijner design en meer

Welkom op het compleet vernieuwde Android Planet! De afgelopen tijd is er achter de schermen hard gewerkt aan het nieuwe design van onze website. In dit artikel nemen we je kort mee langs het nieuwe uiterlijk en andere verbeteringen!

Android Planet design op de schop: dit is er nieuw

Ben je een trouwe lezer van Android Planet, dan is het je vast en zeker al opgevallen, want onze website zit in een compleet nieuw jasje. Vorig jaar rolden we al een grote update uit, maar we hebben achter de schermen nog veel verder gesleuteld en in dit artikel lees je wat er allemaal nieuw is.

Homepage: hub met alle nodige content

Als je nu naar Android Planet surft, kom je direct terecht op onze vernieuwde homepage. Daar vind je geen lijst meer van artikelen, maar het is een soort hub geworden, oftewel de plek waar je alle content vindt waar je naar op zoek bent. Zo zie je bovenaan een aantal uitgelichte artikelen, die gekozen worden door de redactie.

Vervolgens zie je de meest recente berichten die je uiteraard direct kunt aanklikken om verder te lezen. Daaronder is er uitgebreide plek gemaakt voor alle belangrijke onderdelen binnen onze website. Zo vind je daar onze top 10 van smartphones en kun je direct doorklikken naar de recent vernieuwde merkenpagina’s.

Benieuwd naar onze laatste reviews, video’s of bijvoorbeeld tips en thema’s? Ook daarvoor zie je een uitgebreide sectie op de homepage, waar je natuurlijk ook direct weer doorklikt. We hebben gekozen voor een fris en overzichtelijk design met grote foto’s.

Rubrieken: sneller de juiste content vinden dankzij filters

Klik je door vanaf de homepage naar bijvoorbeeld onze sectie met het laatste nieuws: https://www.androidplanet.nl/nieuws. Dan zie je daar ook direct een fris en nieuw design. Zo vind je daar weer verschillende, door de redactie, uitgelichte nieuwtjes. Vervolgens zie je de laatste nieuwtjes en kun je natuurlijk ook doorklikken naar oudere nieuwsberichten.

Als je dat doet, zie je aan de rechterkant de vernieuwde filters. Zo lees je makkelijk en snel al het nieuws wat je wil. Combineer natuurlijk filters om zo nog specifieker te zoeken en het juiste bericht te vinden. Uiteraard worden daar in de toekomst nog updates voor doorgevoerd om de gebruiksvriendelijkheid nog beter te maken.

Klik je vanuit zo’n rubriek nog verder dan kom je op de vernieuwde categoriepagina’s zoals https://www.androidplanet.nl/nieuws/geruchten/. Ook daar kun je vanaf nu gebruikmaken van verschillende filters. Zo vind je nog makkelijker het juiste item. Klik je een nieuwsitem aan, vond je het interessant en wil je verder lezen over dat onderwerp? Dan zie je onder elk nieuwsbericht nog verschillende gerelateerde berichten.

Verdere vernieuwingen design Android Planet 2021

Als gezegd kwamen we in september 2020 ook al met een update voor het design van Android Planet, maar moesten we ook nog flink aan de slag. De afgelopen maanden is er onder andere gesleuteld aan de overzichtspagina met smartphones: https://www.androidplanet.nl/smartphones/ en ook de merkenpagina’s van alle fabrikanten zijn flink aangepakt.

Zo kun je direct alle nodige informatie vinden over bijvoorbeeld Samsung, Xiaomi of OnePlus. Deze pagina’s dienen ook als een hub, waarbij je alle informatie op dezelfde plek vindt. Zo kun je daar terecht voor bijvoorbeeld reviews, onze prijsvergelijkers, tips en natuurlijk de laatste nieuwtjes over die merken.

Tot slot zijn we afgelopen jaar ook flink bezig geweest aan de nieuwe toestelpagina’s voor alle smartphones in onze database. Interesse in een specifiek toestel en op zoek naar alle nodige informatie? Dan ben je daar aan het juiste adres. Ook richten we ons steeds meer op wearables. Daarvoor hebben we inmiddels ook tientallen smartwatchpagina’s online gezet van producten van onder andere Huawei en Fitbit.

Feedback altijd gewenst

Wat vind jij van het nieuwe Android Planet? Heb jij nog tips of opmerkingen of kan er volgens jou nog net iets beter? Laat het uiteraard even weten in de reacties onder dit artikel. Je kunt ons natuurlijk ook altijd een mailtje sturen via redactie@bigspark.com!