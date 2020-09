Dit zijn onze verwachtingen voor het Google-event op 30 september

We hoeven nog maar een paar dagen te wachten op het Google ‘Launch Night In’-event. Wat gaat Google allemaal aankondigen? We zetten onze verwachtingen voor je op een rijtje.

Verwachtingen voor Google-event op 30 september

Het Google-evenement vindt aanstaande woensdagavond (30 september) plaats en begint om 20.00 uur Nederlandse tijd. Tijdens het event worden verschillende nieuwe apparaten aangekondigd en veel informatie is al gelekt. Hieronder zetten we de belangrijkste verwachtingen voor je op een rijtje.

1. Google Pixel 5

Tijdens het evenement is een belangrijke rol weggelegd voor de Google Pixel 5. De nieuwe smartphone is veelvuldig gelekt en pakt het iets anders aan dan zijn voorgangers. Waar toestellen als de Google Pixel 3 en Pixel 4 echte high-end smartphones waren, is de Pixel 5 meer een middenklasser. Dit betekent dat de telefoon goedkoper is en beschikt over iets minder krachtige hardware.

De smartphone heeft een 6 inch-oled-scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Linksboven zit een gat voor de selfiecamera, net als bij de Pixel 4a. Daardoor bestaat bijna de hele voorkant uit scherm en zijn de randen lekker dun. De behuizing zou van glas zijn en beschikken over een IP68-certificatie, waardoor de Pixel 5 stof- en waterdicht is.

Onder de motorkap van de Pixel 5 zit een Snapdragon 765G-chip met 8GB werkgeheugen, 128GB aan opslagruimte en 5G-ondersteuning. De accu is met 4080 mAh een stuk groter dan bij eerdere Pixel-telefoons en ondersteunt snel én draadloos opladen. Nieuw is dat de Pixel 5 achterop een groothoeklens heeft, waarmee bredere foto’s gemaakt worden. De smartphone draait ook op het nieuwe Android 11.

2. Google Pixel 4a 5G

Google bracht eerder de Pixel 4a uit en zou tijdens het evenement een 5G-versie van dit toestel aankondigen. De Pixel 4a 5G heeft een groter 6,2 inch-scherm, waardoor de telefoon minder compact is dan de normale 4a (5,8 inch). Op de achterkant zitten twee camera (een normale camera en groothoeklens), op de voorkant een 8 megapixel-selfiecamera.

Net als de Pixel 5 draait de 4a 5G op de Snapdragon 765G-processor, al is er met 6GB wel minder werkgeheugen aanwezig. Daarnaast is de accu minder groot (3885 mAh) en de behuizing is van plastic in plaats van glas. Wel draait de Pixel 4a 5G uit de doos op Android 11, waarbij je lang en vaak updates krijgt.

Het is onduidelijk of de Google Pixel 5 en Pixel 4a 5G in Nederland worden uitgebracht, maar dit lijkt niet aannemelijk. Eerdere Pixel-telefoons zijn hier niet verschenen en ook de Pixel 4a wordt niet officieel in ons land verkocht. Dankzij grijze import kun je de smartphones straks waarschijnlijk alsnog in huis halen.

3. Nieuwe Chromecast met Google TV

De huidige versie van de Chromecast dateert alweer uit 2018 en dus is het tijd voor een opvolger. En we hebben goed nieuws, want Google lijkt grote verbeteringen door te voeren. Niet alleen heeft de 2020 Chromecast een nieuw design, maar hij draait ook op Google TV én beschikt over een afstandsbediening.

Google TV is (waarschijnlijk) de nieuwe naam van Android TV en een handige interface voor op je televisie. Zo kun je makkelijk de Netflix-, Spotify-, YouTube- en Amazon Prime Video-app opstarten en met de afstandsbediening navigeer je door de interface. Ook kun je natuurlijk vanaf je smartphone films, series en foto’s naar je televisie streamen, zoals je gewend bent van Googles hdmi-dongle.

We denken dat de nieuwe Chromecast sowieso in Nederland wordt uitgebracht. Wanneer dit gebeurt en wat het apparaatje gaat kosten is nog onduidelijk, maar geruchten spreken over een prijs van tussen de 50 en 100 euro.

4. Google Nest Audio

Verder lijkt Google te werken aan de Google Nest Audio, een nieuwe slimme speaker met Google Assistent-ondersteuning. Van de speaker zijn al veel plaatjes gelekt, maar het is nog onduidelijk welke verbeteringen ‘ie introduceert. Het apparaat heeft in ieder geval een ander design dan eerdere Google Nest-speakers en zou rond de 100 euro gaan kosten.

Tot slot kondigt Google mogelijk een goedkopere Nest Wifi aan. Dit is een mesh-netwerk waarmee je ervoor zorgt dat je overal in huis een sterk en stabiel internetsignaal hebt. Helaas is er verder weinig over de nieuwe Nest Wifi bekend.

Zo volg je de onthullingen

Uiteraard zit de redactie van Android Planet woensdagavond klaar om jou van het laatste nieuws te voorzien. Houd daarom onze website in te gaten en download alvast onze Android Planet-app, zodat je alle nieuwtjes kunt lezen. Of schrijf je in voor de nieuwsbrief, zodat je na het event een samenvatting krijgt van alle aankondigingen.

