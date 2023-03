‘Afbeeldingen: Google Pixel 8 Pro wordt kleiner en krijgt plat scherm’

Hier check je de eerste Google Pixel 8 Pro-renders. We zien het kenmerkende Pixel-design, maar ook kleine verschillen ten opzichte van de voorganger.

Gerucht: dit zijn de eerste Google Pixel 8 Pro renders

Dezelfde bron die als eerste afbeeldingen van de Google Pixel 7 Pro naar buiten bracht, heeft nu renders van de aankomende Google Pixel 8 Pro online gezet. Het gaat om met de computer gemaakte plaatjes die zijn gebaseerd op blauwdrukken van het aankomende toestel. Wat direct opvalt is dat er weer een grootse camerabalk op de achterzijde te vinden is, waarin een drietal camera’s is geplaatst.

Het gaat om een iets ander design, met een enkele ovale uitsnede in plaats van twee openingen voor de camera’s. De details over de camera’s zijn nog niet bekend, maar het gaat waarschijnlijk om een primaire camera, groothoeklens en een telelens om in te zoomen.

Ook zien we een vierde onbekende sensor die is geplaatst onder de flitser. Waar deze voor gebruikt gaat worden is nog de vraag. Het zou kunnen gaan om een dieptesensor, macrolens of geheel nieuwe technologie van Google.

‘Google Pixel 8 Pro krijgt kleiner én plat scherm’

Opvallender is dat de bron noemt dat het scherm ongeveer 6,52 inch groot is. Dat is een kleiner dan het 6,7 inch-display van de 7 Pro. Eerder nog verscheen een vermeende Google Pixel-roadmap, waarin werd gesteld dat de schermgrootte hetzelfde zou blijven.

Waar de voorganger nog afgeronde schermranden bevat, zijn die bij de 8 Pro niet aan boord. De aankomende smartphone wordt namelijk uitgerust met een plat scherm, iets wat we weer kennen van de huidige Google Pixel 7.

De 8 Pro krijgt wel hoeken met meer afronding dan de 7 Pro, die vrij hoekig is. Hoewel het scherm wat kleiner is, is de behuizing van het nieuwe toestel nagenoeg even groot, maar wel iets dunner.

Aan de onderzijde is de usb-c-poort te vinden, evenals één van de twee speakers. De linkerzijde biedt ruimte voor het simkaartslot en aan de rechterkant zijn de aan/uit-knop en volumeknoppen te vinden.

Wat we nog meer weten over de Google Pixel 8 Pro

We gaan er vanuit dat De Pixel 8 Pro in meerdere kleuren en geheugenvarianten op de markt komt. De aandrijving komt van de nog aan te kondigen Google Tensor G3-chip, die weer krachtiger en efficiënter is. Deze processor zou gebaseerd zijn op een nog onaangekondigde Exynos-processor van Samsung.

Hoewel we het niet zeker weten, gaan we er vanuit dat de zoekgigant weer kiest voor een glimmende afwerking van de achterzijde, met eveneens glimmende zijkanten en camerabalk. Dat is iets wat we kennen van de Pixel 7 Pro, terwijl die elementen bij de Pixel 7 een matte afwerking hebben.

Mogelijk geeft Google alvast een sneak peek van de Pixel 8 Pro tijdens Google I/O 2023 dat plaatsvindt op 10 mei. Op hetzelfde evenement verwachten we meer te horen over softwareplannen, maar ook de Google Pixel 7a en Google Pixel Fold officieel te gaan zien.

Pixel Fold en Pixel 7a release in juni?

Volgens de Duitse website WinFuture zou Google deze laatste twee toestellen overigens al begin juni in de winkels leggen. De Pixel 7a, met 8GB RAM en 128GB opslagruimte, heeft mogelijk een adviesprijs van rond de 500 euro. Dat is iets duurder dan de Pixel 6a, die aanvankelijk 459 euro moest kosten. De 7a is in ieder geval verkrijgbaar in het blauw, donkergrijs en wit. Mogelijk komt er nog een vierde kleur bij.

Voor de Pixel Fold, de eerste vouwbare smartphone van Google, ben je veel meer kwijt. WinFuture spreekt over een prijs van 1700 euro. Daarvoor krijg je wel 256GB opslag. Je kiest uit de kleuren donkergrijs en wit/beige.

