Google stopt productie Pixel 5 en 4a 5G: hier kun je de smartphones nog kopen

Google is gestopt met de productie van twee oudere smartphones. Als je de Pixel 5 of Pixel 4a 5G wil kopen, kun je nog wel terecht bij sommige Nederlandse webwinkels.

Hier kun je de Google Pixel 5 nog kopen

Google maakt geen nieuwe exemplaren meer van de Pixel 5 en de Pixel 4a 5G. Dat bevestigt het bedrijf aan de website The Verge. in Googles Amerikaanse webwinkel zijn ze al niet meer te koop. De aandacht gaat vanaf nu uit naar de recent aangekondigde Google Pixel 5a. Dat toestel verschijnt helaas niet in Nederland en zelfs niet in de rest van Europa.

Ook de Google Pixel 5 en 4a 5G kon je nooit officieel in Nederland kopen, maar zijn via grijze import wel verkrijgbaar bij webshops als Mobiel.nl en Belsimpel. De Pixel 5 haal je vanaf 668 euro in huis. Voor de Pixel 4a 5G ben je zo’n 621 euro kwijt. Het is niet bekend hoeveel voorraad deze winkels nog hebben.

Daarmee is de Pixel 5 een betere deal. Het toestel heeft voor die paar tientjes extra veel te bieden, zoals een mooier en vloeiender scherm. Ook is het toestel waterdicht en kun je hem draadloos opladen. In onze review van de Pixel 5 waren we erg enthousiast over de smartphone.

Overigens blijft Google de Pixel 4a voorlopig gewoon produceren. Die telefoon beschikt niet over 5G, maar is met een prijs van 418 euro wel een stuk voordeliger.

Alle ogen op de Pixel 6

Je kunt de Pixel 5 straks niet meer kopen omdat Google alles op alles zet met de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. De nieuwe smartphones moeten dit najaar verschijnen en beloven een flinke stap voorwaarts te worden. Google heeft het design van Pixel 6-serie al officieel laten zien. De telefoons draaien op een door het bedrijf zelf ontwikkelde chip. Daarnaast kan de Google Pixel 6 sneller opladen en krijgt hij flink verbeterde camera’s.

Wat de Pixel 6 en 6 Pro zullen kosten is nog niet bekend. Vermoedelijk verschijnen de smartphones niet officieel in Nederland, maar kun je ze wel in Duitsland kopen. Ook de eerder genoemde webshops zullen de telefoons waarschijnlijk aanbieden.

