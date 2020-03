Gebruikers van Honor-smartphones hebben er behoorlijk lang op moeten wachten, maar deze week begint de fabrikant met de uitrol van Android 10. Het bedrijf werkt vier smartphones eerst bij en komt later met upgrades voor andere toestellen.

Honor Android 10-updates vanaf deze week

Het submerk van Huawei start op 15 maart de uitrol van Android 10 voor diverse toestellen, zoals de Honor 20, Honor 20 Pro en View 20. Ook voor de Honor 9X, die op de EMUI-skin draait (en niet Honor’s eigen MagicUI-software) wordt geleidelijk een Android 10-update uitgebracht.

Honor heeft de software een aantal maanden getest en is nu dus klaar voor de definitieve release. Je krijgt automatisch een melding als je Android 10 kunt downloaden, of je checkt op updates via de instellingen van je Honor-telefoon. Omdat de nieuwe Android-versie geleidelijk wordt uitgerold, kan het even duren voordat de update ook voor jou beschikbaar is.

Ook voor oudere en goedkopere Honor-toestellen worden Android 10-updates uitgebracht, maar het bedrijf laat niet weten wanneer dit gebeurt. Zo kunnen bijvoorbeeld de Honor 20 Lite, Honor 10 Lite, Honor 8X een update verwachten. Hoewel nieuwe Honor-toestellen niet geleverd mogen worden met Google-apps en -diensten, hebben de smartphones die we in dit artikel noemen hier geen last van. De smartphones zijn voor het handelsverbod uitgebracht en krijgen daarom gewoon een Android 10-update met Google-diensten en -apps.

Nieuw in Android 10

Android 10 introduceert allerlei fijne vernieuwingen, zoals een systeembrede donkere modus en verbeterde gebarenbediening. Ook geeft de update je meer opties om je privacy te beschermen en meldingen te beheren. Honor verbetert met de update ook de camera-app en voert allerlei veranderingen door in de interface.

