Honor houdt op 24 februari een digitale persconferentie om nieuwe smartphones voor de Europese markt te presenteren. Het lijkt om de Honor View 30 en 9X Pro te gaan, twee smartphones die zonder Google-apps verschijnen.

Honors MWC-plannen uitgelegd

Honor zou volgende week op technologiebeurs Mobile World Congress 2020 een grote persconferentie houden, maar moest die afzeggen omdat MWC niet doorgaat vanwege het coronavirus. De fabrikant kiest daarom voor een livestream, die maandag 24 februari om 18:30 uur start en via YouTube te volgen is.

In Barcelona vindt ook een kleinschalig persevenement plaats, waar media de nieuwe producten voor het eerst kunnen uitproberen. Android Planet is hier ook bij aanwezig.

Uit geruchten en teasers van Honor valt op te maken dat het het bedrijf minimaal twee nieuwe smartphones in Europese landen wil uitbrengen. Het lijkt te gaan om de Honor 9X Pro en Honor View 30. Beide smartphones zijn eind vorig jaar al aangekondigd in China.

De Honor 9X Pro is een krachtigere versie van de betaalbare Honor 9X, die hier al een paar maanden te koop is. De View 30 is de opvolger van de View 20, een premium smartphone die een jaar geleden werd uitgebracht. In China verkoopt Honor ook een betere View 30 Pro, maar het is onduidelijk of dit toestel ook naar Europa komt.

Honor View 30 en 9X Pro zonder Google-apps

Zowel de Honor 9X Pro als de View 30 zouden hier verschijnen met Android 10 zonder Google-certificering. Huawei, het moederbedrijf van Honor, mag vanwege een Amerikaans handelsverbod namelijk niet samenwerken met Google. Omdat Google nieuwe Huawei- en Honor-toestellen niet mag certificeren, missen de smartphones de Play Store en Google-apps als Gmail, Maps, YouTube en Keep.

Het gebrek aan Google-software betekent ook dat veel niet-Google-apps matig werken, omdat ze op de achtergrond gebruikmaken van belangrijke Google-diensten. Huawei vraagt ontwikkelaars hun apps te optimaliseren voor niet-gecertificeerde toestellen, maar vindt nog weinig gehoor.

Meer over de View 30 en 9X Pro

De Honor 9X Pro heeft een 6,59 inch-lcd-scherm met een uitschuifbare selfiecamera. Onder de motorkap draait een midrange Kirin 810-processor met een 4000 mAh-accu. Honor’s View 30 gebruikt een 6,57 inch-lcd-scherm, 4200 mAh-accu met 40 Watt-oplader en heeft een driedubbele camera achterop. Het toestel draait op een Kirin 990-processor, die ook in de Huawei Mate 30 Pro zit. De komende Huawei P40-serie maakt ook gebruik van deze processor.

Hoewel het erop lijkt dat Honor de 9X Pro en View 30 in Europa gaat verkopen, zijn adviesprijzen en releasedata nog niet bekend. Die informatie verwachten we maandag te horen. Houd Android Planet in de gaten voor een eerste indruk van de smartphones.

