Helaas: Android 11-update OnePlus 6(T) laat langer op zich wachten

OnePlus heeft iets meer informatie gegeven over de Android 11-update voor de OnePlus 6 en 6T. Verwacht je een snelle uitrol, dan kom je van een koude kermis thuis. Het gaat namelijk nog een tijd duren voordat jij met de software aan de slag kunt.

OnePlus 6 en 6T krijgen Android 11: nog even geduld

In een blogpost op het forum van OnePlus zijn details verschenen over de Android 11-update voor de OnePlus 6 en 6T. Zo wordt eind augustus voor beide toestellen een open bèta van Android 11 verwacht.

Die versie wordt dan uitvoerig getest, bugs worden geplet en later volgt de uiteindelijke versie voor alle gebruikers. Wanneer we die precies gaan zien is dus nog even de vraag, maar wel weten we nu dat het nog een tijd zal duren.

De OnePlus 6 werd op de markt gebracht met Android 8.1 (Oreo). De 6T werd in oktober 2018 gelanceerd met Android 9.0 (Pie). Vooral de update voor de OnePlus 6 is een fijne verassing. De fabrikant hanteert namelijk een beleid voor high-end smartphones waarin het twee jaar versie-updates uitbrengt en drie jaar beveiligingsupdates biedt.

OnePlus 9-serie en Android 12 komt er al aan

De meest recente smartphones van de fabrikant zijn de OnePlus 9 en 9 Pro, die standaard draaien op Android 11 en dus ook minimaal Android 12 en 13 krijgen. Momenteel is Google druk bezig met het testen van Android 12 en later dit jaar wordt de definitieve update verwacht. Als de 6 en 6T de uiteindelijke versie van Android 11 krijgen, is waarschijnlijk dus ook Android 12 al officieel uitgebracht.

