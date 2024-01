‘Dit zijn de prijzen van de Samsung Galaxy S24-toestellen’

Ben je benieuwd naar de prijzen van de Samsung Galaxy S24-smartphones? Die lijken nu allemaal bekend te zijn. We kunnen alvast verklappen: er is goed én slecht nieuws.

‘Prijzen Samsung Galaxy S24 bekend’

De Galaxy S23 was flink duurder dan zijn voorganger. We hielden daarom ons hart vast voor de prijzen van de Samsung Galaxy S24-serie, maar die lijken enigszins mee te vallen. Volgens de Duitse website WinFuture koop je de instapper straks vanaf 899 euro. Daarvoor krijg je 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De S23 met diezelfde specificaties had een adviesprijs van 949 euro. Er komt ook een duurder model met 256GB opslag.

Ga je voor de Galaxy S24 Plus? Daar ben je minimaal 1149 euro voor kwijt. Ook dat is 50 euro goedkoper dan zijn voorganger. Bovendien krijg je bij deze variant nu 12GB werkgeheugen. Dat was bij de S23 Plus nog 8GB. Je kiest uit varianten met 256 of 512GB opslag.

Renders Galaxy S24 Plus

De prijzen van de normale Samsung Galaxy S24 en de S24 Plus gaan volgens WinFuture dus zowaar omlaag. Dat geldt niet voor de S24 Ultra. Die kost namelijk minimaal 1449 euro. Dat is juist 50 euro duurder dan vorig jaar. Ook bij dit toestel krijg je nu 12GB werkgeheugen in plaats van 8GB. Er komen varianten met 256GB, 512GB of 1 terabyte aan opslagruimte.

Dit weten we over de Samsung Galaxy S24-serie

Op 17 januari weten we of deze prijzen kloppen, want dan presenteert Samsung de Galaxy S24-serie. Nagenoeg alle specificaties van de smartphones zijn al bekend.

De kleinste S24 heeft een 6,2 inch-scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Dat is iets groter dan de S23. Ook de S24 Plus groeit een beetje en wel naar 6,7 inch. Bovendien gaat de resolutie van dat toestel omhoog naar 3120 bij 1440 pixels. De S24 Ultra heeft diezelfde resolutie, maar is met 6,8 inch nog iets groter. Bovendien gaat het om een volledig plat display. De gebogen randen zijn daarmee verleden tijd.

De normale S24 en de S24 Plus draaien op een rappe Exynos 2400-chip. Kies je voor de S24 Ultra? Dan krijg je een Snapdragon 8 Gen 3-processor. Die is nog iets sneller, al is het verschil mogelijk kleiner dan verwacht.

