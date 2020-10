Samsung geeft ruim vier jaar oude Galaxy S7 toch nog een update

Samsung heeft een update uitgebracht voor de Galaxy S7 en S7 Edge, twee toestellen die ruim vier jaar oud zijn. Dit is opvallend, want Samsung stopte eerder dit jaar met de ondersteuning van de smartphones.

Samsung brengt de Android-beveiligingsupdate van september 2020 uit voor de Galaxy S7 en S7 Edge, de high-end telefoons die in 2016 werden uitgebracht. Opmerkelijk, want een aantal maanden geleden werd duidelijk dat Samsung de ondersteuning voor de S7-telefoons definitief had gestopt. Sammobile schrijft dat de update in het Verenigd Koninkrijk en Canada beschikbaar is en mogelijk ook in andere landen verschijnt.

Samsung voorziet zijn populairste smartphones doorgaans drie jaar van maandelijkse beveiligingsupdates, waarna in het vierde jaar wordt ‘teruggeschakeld’ naar kwartaal-updates. Daarna brengt het bedrijf alleen nog patches uit voor kritieke problemen, wat dus betekent dat de update voor de Galaxy S7 (Edge) een belangrijke probleem verhelpt. Om welk probleem het precies gaat, is niet duidelijk.

Als gezegd is Samsung er niet vies van om oudere smartphones van updates te voorzien. De Galaxy S8 en S8 Plus, die in 2017 verschenen, krijgen bijvoorbeeld nog steeds ieder kwartaal een update en de Galaxy S9 en nieuwer wordt iedere maand bijgewerkt. Populaire midrangers, zoals de Samsung A51 en A71, krijgen ook eens in de drie maanden een update met beveiligingspatches en nieuwe features.

Samsung maakte een tijdje geleden bekend dat diverse smartphones niet twee, maar drie grote Android-updates krijgen. Hiermee lijkt het updatebeleid van de fabrikant op dat van bijvoorbeeld Google, dat zijn Pixel-telefoons ook drie jaar lang van nieuwe Android-versies voorziet. Heb je bijvoorbeeld een Galaxy S20 of A51, dan kun je sowieso upgrades naar Android 11, 12 en 13 verwachten.

Wil je weten over jouw Samsung-telefoon ook drie jaar Android-versie-updates krijgt? Check dan het overzicht waarin we het updatebeleid van Samsung bespreken. Neem ook in een kijkje in het Android 11 update-overzicht als je wil weten of je straks de nieuwste Android-versie kan downloaden en installeren.

