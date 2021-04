De Sony Xperia 1 III komt eraan en er gaan steeds meer geruchten rond over de high-end smartphone. Wat denken we al te weten over het vlaggenschip? Android Planet zet de vier belangrijkste verwachtingen op een rij.

Sony Xperia 1 III geruchten verzameld

Sony is bijna zover om zijn nieuwste topsmartphone, de Xperia 1 III, aan te kondigen. In aanloop naar de presentatie lekt er steeds meer uit over het toestel, dat de Xperia 1 II gaat opvolgen. Een erg goed toestel met schoonheidsfoutjes en vooral een te hoge adviesprijs, zo schreven we in onze Sony Xperia 1 II review. Hoewel de prijs van de derde generatie Xperia 1 nog onbekend is, zijn vier andere interessante details wel al duidelijk. Android Planet praat je bij.

1. Aankondiging op 14 april

Sony heeft al bekendgemaakt wanneer het de Xperia 1 III uit de doeken doet. Dat gebeurt op 14 april via een digitaal evenement. In een teaservideo op YouTube verwijst de fabrikant op verschillende manieren naar de lancering van de Xperia 1 III. De video bevat bovendien hints naar de focuspunten van de smartphone: het scherm, de camera’s en geluidskwaliteit.

2. 4K-scherm en uitstekende specificaties

Net als zijn voorgangers lijkt de Xperia 1 III een scherm met een enorme hoge 4K-resolutie te krijgen. Dat is aanzienlijk scherper dan full-hd en QHD, gangbare resoluties in dure Android-smartphones. Volgens de geruchten meet het display van de Xperia 1 III 6,5 inch en gaat het weer om een oled-paneel.

Waar de Xperia 1 II een standaard 60Hz-display heeft, zou zijn opvolger overstappen op een 120Hz-paneel. Dankzij de hogere verversingssnelheid oogt het beeld vloeiender en voelt de smartphone sneller aan. De Xperia 5 II van vorig jaar is de eerste Sony-smartphone met een 120Hz-scherm. Op de iPhone na hebben alle concurrerende toestellen ook een 120Hz-display.

De vermeende specificaties van de Xperia 1 III liggen in lijn met de concurrentie. Zo zou de smartphone draaien op een Snapdragon 888-processor met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Ondersteuning voor 5G is ook aanwezig.

3. Beter zoomen dankzij periscoopcamera

De Xperia 1 II focust zich op fotografie- en videografieliefhebbers, onder meer met speciale camera-apps. Zijn opvolger zou die trend voortzetten en ook over betere cameralenzen beschikken. De vernieuwing die het meest in het oog springt, is de vermoedelijke periscopische zoomlens.

Op onderstaande afbeelding zie je de vermeende periscooplens als onderste camera. Met een periscoopcamera kun je verder en in hogere kwaliteit inzoomen dan met een reguliere telelens. Zo kan de telelens van de Xperia 1 II slechts drie keer optisch zoomen. Een periscooplens biedt doorgaans minimaal vijf keer optische zoom.

4. Sony Xperia 1 III-geruchten: vertrouwd ontwerp

Het ontwerp van de Xperia 1 III zou nauwelijks afwijken van zijn voorganger, als we de bekende telecomlekker OnLeaks mogen geloven. Hij heeft CAD-tekeningen omgezet naar renders van de smartphone en die wijzen uit dat de Xperia 1 III opnieuw een rechthoekig ontwerp met koptelefoonpoort en speciale cameraknop heeft. De aan- en uitknop op de rechterzijkant lijkt weer een vingerafdrukscanner te bevatten.

Volgens OnLeaks gebruikt de nieuwste Xperia-smartphone een glazen achterkant met glimmende afwerking. Het toestel zou water- en stofdicht zijn en kan vermoedelijk draadloos opladen. Deze features vind je immers ook in de Xperia 1 II.

