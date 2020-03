De Xiaomi Mi A2 Lite, een betaalbare Android One-telefoon, wordt vanaf nu bijgewerkt naar Android 10. Hierdoor kunnen gebruikers aan de slag met allerlei nieuwe features, zoals de donkere modus en gebarenbediening.

Xiaomi Mi A2 Lite-update nu te downloaden

Xiaomi rolt vanaf nu de Android 10-update uit naar de Mi A2 Lite, zo is te lezen op het officiële forum van de fabrikant. De update is 1,1GB groot en wordt geleidelijk voor alle gebruikers beschikbaar, wat kan betekenen dat je nog even moet wachten tot de update op je toestel verschijnt. Via ‘Instellingen > Systeem > Systeemupdates’ kun je checken of de nieuwste versie te downloaden en installeren is.

Android 10 brengt verschillende vernieuwingen met zich mee, zoals een systeembrede donkere modus die het besturingssysteem een nieuw tintje geeft. Ook nieuw zijn de gebarenbediening en privacy-opties in de instellingen-app. Tot slot krijg je met Android 10 meer controle over notificaties.

Android 10 is de tweede grote upgrade voor de Xiaomi Mi A2 Lite. Het toestel werd in juli 2018 uitgebracht met Android 8.1 (Oreo) en een aantal maanden later bijgewerkt naar Android 9.0 (Pie). Versie 10 is waarschijnlijk de laatste grote update voor de smartphone, al komen er voorlopig nog wel beveiligingspatches. De Mi A2, de duurdere en grotere broer van de Lite, werd eerder voorzien van Android 10.

Meer over de Xiaomi Mi A2 Lite

De Xiaomi Mi A2 Lite is voorzien van een compact 5,84 inch-scherm met een resolutie van 2280 bij 1080 pixels. Onder de motorkap zit een Snapdragon 625-chip, 3GB aan werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Op de achterkant vind je een dubbele camera (12 megapixel + 5 megapixel-dieptesensor), op de voorkant een 5 megapixel-selfiecamera. De telefoon heeft verder een forse 4000 mAh-accu, micro-usb-aansluiting en vingerafdrukscanner.

De smartphone is inmiddels opgevolgd door de Xiaomi Mi A3, die beschikt over een groter 6,09 inch-scherm en driedubbele camera. Naast een primaire camera van 48 megapixel heeft de Mi A3 ook een 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-dieptesensor. Verder is de telefoon voorzien van een 4030 mAh-accu en ondersteuning voor snelladen. Meer weten? Check dan onze Xiaomi Mi A3 review of de video hieronder.

