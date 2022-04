Beste smartphone onder 500 euro: dé top 6 (van april 2022)

Omdat er zoveel smartphones onder de 500 euro beschikbaar zijn, hebben wij de best geteste telefoons met elkaar vergeleken. Alle bevindingen, specificaties, plus- en minpunten en beste prijzen check je in deze koopgids.

Top 6 beste smartphones onder 500 euro: uitgebreide reviews

#1 – Samsung Galaxy A53

Liever met abonnement? Bekijk de beste Samsung Galaxy A53 met abonnement prijzen.

Dit vinden we goed Accuduur is uitstekend

Accuduur is uitstekend Updates tot Android 16 (!) en jaar lang beveiligingspatches

Updates tot Android 16 (!) en jaar lang beveiligingspatches Amoled-display met 120Hz-ververssnelheid Dit vinden we minder goed De enige in deze top 6 zonder meegeleverde oplader

De enige in deze top 6 zonder meegeleverde oplader Lange laadtijd

Lange laadtijd Weinig vernieuwend

De absolute koning en aanvoerder van de beste smartphone onder 500 euro-toplijst is de Galaxy A53 van Samsung. Niet geheel verrassend doet Samsung het ook in deze prijscategorie erg goed.

Camera’s

De camerahardware in de Galaxy A53 is exact gelijk aan die van zijn voorganger de Galaxy A52, met een 64 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens.

Voor macrofoto’s en portretplaatjes zijn er twee aanvullende camera’s aanwezig. Beide 5-megapixel camera’s, waar we niet echt van onder de indruk zijn. De A53 moet het op cameragebied van zijn hoofdcamera en groothoeklens hebben. Voor selfies is er een 32 megapixel-camera aan de voorzijde aanwezig.

Foto’s zijn in daglicht scherp en kleuren contrastvol en levendig. In situaties met minder licht of waar het object beweegt heeft de A53 het wat moeilijker.

Hardware en prestaties

In tegenstelling tot de Galaxy A52 heeft Samsung ervoor gekozen de A53 uit te rusten met de Exynos 1280-processor, die prima presteert. Zo is het voor de A53 geen uitdaging om te multitasken, te gamen of bijvoorbeeld video’s te bewerken.

Op schermgebied heeft Samsung het over het algemeen altijd goed voor elkaar. In het geval van de Galaxy A53 is dat niet anders.

Op de bovenkant van de A53 aanwezig een (erg) mooi amoled-scherm. De ververssnelheid is in te stellen op maximaal 120Hz. Samsung heeft voor de A53 een ‘Ambient Edge-ontwerp’ ingezet waardoor het beeldscherm naadloos opgaat in de behuizing.

Batterij

De 5000 mAh-accu is lekker groot. De batterijduur is dik in orde met anderhalve dag tot twee dagen bij normaal gebruik. Bij intensief gebruik zoals multitasken, YouTuben en gamen is het geen probleem om de dag door te komen. Wel is het jammer dat er geen oplader wordt meegeleverd.

Updatebeleid

Koploper in deze klasse, is de Galaxy A53 als het op updates aankomt. De smartphone verschijnt standaard met Android 12 en One UI 4.1. Samsung belooft software-updates tot en met Android 16 en beveiligingsupdates tot 2027 (!).

Redenen om een Samsung Galaxy A53 te kopen

Je koopt een Samsung Galaxy A53 wanneer je op zoek bent naar een smartphone onder de 500 euro met een premium gevoel, goede camera’s, mooi scherm en niet te vergeten het langste updatebeleid van alle toestellen in deze koopgids.

Samsung Galaxy A53 vs Samsung Galaxy A33

De Galaxy A53 en Galaxy A33 worden regelmatig met elkaar vergeleken (en niet zonder reden). Ben je benieuwd naar de exacte verschillen? Lees dan het ‘Galaxy A33 vs Galaxy A53: de 3 grootste verschillen‘-artikel hier op Android Planet.

Samsung Galaxy A53 specificaties

Display 6.5 inch-super-amoled Resolutie 2400 bij 1080 (full hd) Max verversingssnelheid 120Hz Accu 5000 mAh Accuduur Anderhalve dag tot twee dagen bij normaal gebruik Oplaadtijd 2 uur van 0 naar 100 procent Camera’s 64MP-hoofdcamera, groothoeklens, macrocamera, dieptesensor Videokwaliteit 4K 30FPS Stof- en waterdicht Waterdicht, IP67-certificering Oplader inbegrepen Nee Opslagcapaciteit 128GB, 256GB Werkgeheugen 6GB, 8GB Updatebeleid Android 16 en beveiligingsupdates tot 2027

#2 – OnePlus 9

Liever met abonnement? Bekijk de beste OnePlus 9 5G met abonnement prijzen.

Dit vinden we goed Korte laadtijd (30 minuten van 0 naar 100 procent)

Korte laadtijd (30 minuten van 0 naar 100 procent) Goede camera’s met veel mogelijkheden

Goede camera’s met veel mogelijkheden Filmen in 4K en 120FPS

Filmen in 4K en 120FPS Krachtpatser, perfect voor zware apps en games Dit vinden we minder goed Accuduur niet fantastisch

Accuduur niet fantastisch Camera’s missen optische stabilisatie

Camera’s missen optische stabilisatie Opslagcapaciteit niet uit te breiden

Opslagcapaciteit niet uit te breiden Moeilijk met één hand te bedienen

De opvolger van de Galaxy A53 in de lijst beste smartphone onder 500 euro is de OnePlus 9. Deze smartphone van de Chinese fabrikant komt op verrassend veel vlakken goed uit de bus.

Camera’s

Op de achterzijde van de OnePlus bevinden zich drie camera’s. Een 48 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-monochroomsensor. Aan de voorzijde is een 16 megapixel-selfiecamera aanwezig.

De eerste twee camera’s zul je in de praktijk het meest gebruiken. De monochroomsensor heeft OnePlus toegevoegd om je eenvoudig foto’s met een sjiek zwartwit filter te laten maken. Wat ons betreft overbodig; die optie hadden we liever terug gezien in de software.

Wat ten opzichte van zijn voorgangers (veel) beter is, is de software van de camera’s. OnePlus is hiervoor een samenwerking aangegaan met het bekende cameramerk Hasselblad. Waar kleuren er bij eerdere toestellen soms vlak uitzagen en helderheid en contrast te wensen overlieten, is dat bij de OnePlus 9 aanzienlijk verbeterd.

Hasselblad heeft er ook voor gezorgd dat er een ‘Pro’-modus binnen de camera-app beschikbaar is. Hiermee beschik je over geavanceerde aanpassingsopties, waardoor je onder andere de ISO-waarde, witbalans, sluitersnelheid en focus naar wens kunt instellen.

Foto’s gemaakt met de OnePlus 9

Hardware en prestaties

De OnePlus 9 beschikt over een krachtige Snapdragon 888-chip gekoppeld aan 8GB of 12GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagcapaciteit. Het belangrijkste om te weten is dat de OnePlus 9 een echte krachtpatser is. De hardware is razendsnel, waardoor gamen en multitasken een fluitje van een cent zijn.

Beeldscherm

De smartphone is uitgerust met een 6,5 inch-amoled-scherm met een full-hd-resolutie. De ververssnelheid is in te stellen op maximaal 120Hz. Het scherm zorgt voor levendige kleuren met goed contrast. Ook de scherpte van alles wat op het display voorbij komt is dik in orde.

Wel vinden we het scherm (en daarmee het hele toestel) wat aan de grote kant. Tuurlijk, je Netflix– of HBO-serie kijkt door het extra grote scherm lekker weg, maar het apparaat met een hand bedienen is er niet meer bij.

Batterij

In de smartphone zit een 4500 mAh-accu, wat gemiddeld is. De oplaadtijd is uitstekend met 30 minuten van 0 tot 100 procent, echter valt de duur van het beestje wat tegen.

De (extreem) korte laadtijd heeft OnePlus weten te bereiken door niet gebruik te maken van één batterij, maar twee individuele accu’s van ieder 2250 mAh.

Updatebeleid

Uit de doos draait het toestel op Android 11. Over de updates heeft OnePlus toegezegd software-updates uit te brengen tot en met Android 13. Voor wat betreft beveiligingsupdates: deze verschijnen tot medio 2024.

Redenen om een OnePlus 9 te kopen

Je kiest voor de OnePlus 9 wanneer je een smartphone met goede prestaties zoekt voor een schappelijke prijs. Daar komt bij dat de camerakwaliteit dik in orde en de laadtijd ontzettend kort is.

OnePlus 9 review

Nog meer lezen over de OnePlus 9? Check dan onze uitgebreide OnePlus 9 review voor alle informatie over deze smartphone van OnePlus.

OnePlus 9 specificaties

Display 6.5 inch-amoled Resolutie 2400 bij 1080 full-hd Max verversingssnelheid 120Hz Accu 4500 mAh Accuduur Een dag bij normaal gebruik Oplaadtijd 30 minuten van 0 naar 100 procent Camera’s 48MP-hoofdcamera, groothoeklens, monochroomlens Videokwaliteit 4K 120FPS Stof- en waterdicht Waterdicht, IP68-certificering Oplader inbegrepen Ja, 65 Watt-snellader Opslagcapaciteit 128GB, 256GB Werkgeheugen 8GB, 12GB Updatebeleid Android 13, drie jaar beveiligingspatches

#3 – Xiaomi 11T Pro

Liever met abonnement? Bekijk de beste Xiaomi 11T Pro met abonnement prijzen.

Dit vinden we goed Uitstekend 120Hz-scherm met oled

Uitstekend 120Hz-scherm met oled Videokwaliteit

Videokwaliteit Erg goede processor en prestaties

Erg goede processor en prestaties Enorm snelle lader (20 minuten van 0 tot 100 procent) Dit vinden we minder goed Wordt snel (te) warm

Wordt snel (te) warm Batterijduur niet fantastisch

Batterijduur niet fantastisch Geen IP68-certificering (waterdichtheid)

De Xiaomi 11T Pro is eind 2021 geïntroduceerd als een vlaggenschip-toestel van fabrikant Xiaomi. Nu we al even in het nieuwe jaar 2022 zitten is de prijs wat gedaald, wat het al aantrekkelijke toestel nog interessanter maakt.

Camera’s

Voor de camera’s maakt de 11T Pro gebruik van dezelfde opzet als de Xiaomi Mi 11. Het gaat daarbij voornamelijk om een 108 megapixel-hoofdcamera en 50 megapixel-telemacrolens, die gepaard zijn met een 8 megapixel-groothoeklens en 16 megapixel-frontcamera.

Het toffe aan de hoofdcamera is niet zozeer de hoeveelheid pixels, maar dat hij door middel van een techniek die pixel binning genoemd wordt vier pixels als één pixel verwerkt bij het nemen van een foto.

Foto’s gemaakt met de Xiaomi 11T Pro



Het resultaat hiervan is dat de camera (veel) meer licht kan opvangen en verwerken, wat voor een betere fotokwaliteit zorgt in onder andere situaties met weinig licht. De fotokwaliteit is goed te noemen, met voldoend contrast en volle kleuren.

Hardware en prestaties

Xiaomi kiest ervoor de 11T Pro te voorzien van een Snapdragon 888-processor, die lekker snel is. Het komt daardoor niet als een verrassing dat deze smartphone moeiteloos levert wat je van hem vraagt.

Kanttekening bij de prestaties is de hitte-ontwikkeling. Wanneer je ‘m voorziet van intensieve taken loopt de temperatuur van het toestel al snel op tot het punt waarop het oncomfortabel kan worden om het vast te blijven houden.

Beeldscherm

Aan de voorzijde zit een 6,7 inch-amoled-scherm met een full-hd-resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De maximale ververssnelheid is 120Hz. Het display is vrij standaard te noemen en vergelijkbaar met dat van concurrenten. Een prima scherm, maar dit is niet het punt waarop het toestel uitblinkt.

Batterij

De accu zit snel vol, maar dan ook héél snel. Binnen 17 minuten is de accu van volledig leeg tot 100 procent opgeladen. Heel prettig dus. En dan hadden we willen (kunnen) zeggen dat de batterijduur ook zo fantastisch is. Helaas is dat niet zo. Waar de Xiaomi Mi 10T Pro indruk wist te maken met de flinke batterijduur, doet de 11T Pro dat een stuk minder.

Hoewel de capaciteit 5000 mAh bedraagt lijkt de combinatie van een groot display met hoge ververssnelheid en een heftige (krachtige) chipset killing te zijn voor de batterij. Bij normaal gebruik moet de dag doorkomen geen probleem zijn. Vraag je meer van het toestel en ben je overdag regelmatig met games en de camera in de weer, dan raden we je aan een oplader bij de hand te hebben.

Updatebeleid

Xiaomi draagt zorg voor software-updates tot en met Android 14. Qua beveiligingsupdates zit je tot 2025 goed.

Xiaomi 11T Pro review

Je kunt meer lezen over de Xiaomi 11T en de Xiaomi 11T Pro in deze Xiaomi 11T (Pro) review van onze redacteur Mike.

Xiaomi 11T Pro specificaties

Display 6.7 inch-amoled Resolutie 2400 bij 1080 (full hd) Max verversingssnelheid 120Hz Accu 5000 mAh Accuduur Een dag bij normaal gebruik Oplaadtijd 20 minuten van 0 naar 100 procent Camera’s 108MP-hoofdcamera, groothoeklens, tele, macro Videokwaliteit 8K 30FPS Stof- en waterdicht Spatwaterdicht Oplader inbegrepen Ja, 120 Watt-snellader Opslagcapaciteit 128GB, 256GB Werkgeheugen 8GB, 12GB Updatebeleid Android 14, vier jaar beveiligingspatches

#4 – Motorola Edge 20 Pro

Liever met abonnement? Bekijk de beste Motorola Edge 20 Pro met abonnement prijzen.

Dit vinden we goed 6,7 inch-oled-display met 144Hz

6,7 inch-oled-display met 144Hz Beste toestel voor multimedialiefhebbers

Beste toestel voor multimedialiefhebbers Prestaties zijn uitstekend Dit vinden we minder goed Groot toestel niet met een hand te bedienen

Groot toestel niet met een hand te bedienen Helderheid scherm beperkt

Helderheid scherm beperkt Updatebeleid valt tegen

We zijn over de helft van de beste smartphone onder 500 euro toplijst en aanbeland bij nummer 4: de Edge 20 Pro van het bekende merk Motorola. Een berg van een toestel, want klein is ‘ie zeker niet. Video- en serieliefhebbers opgelet want het scherm is een juweeltje.

Camera’s

De Edge 20 Pro beschikt over een 108 megapixel-hoofdcamera, 16 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-periscooplens. De groothoeklens fungeert tevens als macrocamera.

Qua fotokwaliteit is er niets te klagen en vooral de hoofdcamera produceert fijne platen. Details zijn goed zichtbaar en de kleuren levendig. Voor de late (of juist vroege) uren is er een speciale nachtmodus aanwezig die prima werk aflevert wanneer het aankomt op het verminderen van ruis in de foto’s die je maakt.

Hardware en prestaties

Onder de motorkap bevindt zich een Snapdragon 870-chipset van Qualcomm. Hoewel deze niet zo krachtig is als de bekende Snapdragon 888, zijn de verschillen niet zo heel groot. De prestaties zijn dan ook meer dan prima, waardoor alle apps lekker vloeiend draaien.

Uit de doos draait het toestel op Android 11 met de mogelijkheid in de (nabije) toekomst te updaten naar Android 12. Wat werkgeheugen betreft en opslag zit je ook goed met 12GB en 256GB.

Beeldscherm

Het belangrijkste pluspunt van de Motorola Edge 20 Pro is toch wel het display. Het 6,7 inch-oled-scherm heeft een full-hd-resolutie van 2400 bij 1080 pixels en beschikt over HDR10+-ondersteuning.

Ook aanwezig is een bijzonder hoge ververssnelheid, die maximaal in te stellen is op 144Hz. Dit maakt de smartphone uitermate geschikt voor gebruikers die graag video’s kijken of gamen.

Batterij

De 4500 mAh-batterij stelt je in staat om bij normaal gebruik de telefoon een dag tot anderhalve dag te gebruiken, zonder ‘m op te hoeven laden.

Het laden neemt ongeveer een uur en 20 minuten in beslag van compleet leeg naar 100 procent. Wat laadtijd betreft laat Motorola hier dus een steekje vallen.

Updatebeleid

Het updatebeleid vanuit Motorola is in ieder geval voor dit toestel matig. Qua software-updates ontvang je maximaal Android 12. Beveiligingsupdates lopen tot medio 2023.

Redenen om een Motorola Edge 20 Pro te kopen

Er is een grote reden om de Motorola Edge 20 Pro te kopen en dat is (niet geheel verrassend) het uitstekende display. Voor multimedialiefhebbers is dit toestel dus de beste keuze in deze top zes.

Motorola Edge 20 Pro review

Wil je graag nog meer te weten komen over het toestel? Dan kun je de Motorola Edge 20 Pro review lezen van redacteur Wouter, waarin hij je meeneemt in zijn bevindingen en conclusies over de Edge 20 Pro.

Motorola Edge 20 Pro specificaties

Display 6,7 inch-oled Resolutie 2400 bij 1080 (full-hd) Max verversingssnelheid 144Hz Accu 4500 mAh Accuduur Een dag tot anderhalve dag bij normaal gebruik Oplaadtijd 1 uur 20 minuten van 0 naar 100 procent Camera’s 108MP-hoofdcamera, groothoeklens, telelens Videokwaliteit 4K 30FPS Stof- en waterdicht Spatwaterdicht Oplader inbegrepen Ja, 30 Watt-snellader Opslagcapaciteit 128GB, 256GB Werkgeheugen 6GB, 8GB Updatebeleid Android 12, twee jaar beveiligingspatches

#5 – Samsung Galaxy S20 FE

Liever met abonnement? Bekijk de beste Samsung Galaxy S20 FE met abonnement prijzen hier.

Dit vinden we goed Waterdicht tot anderhalve meter

Waterdicht tot anderhalve meter 120Hz-super-amoled-scherm

120Hz-super-amoled-scherm Camerakwaliteit Dit vinden we minder goed Lange laadtijd door trage oplader

Lange laadtijd door trage oplader Voelt wat goedkoop aan

Ondanks dat de Galaxy S20 FE nu alweer een tijdje mee gaat, is het nog steeds een ontzettend goed toestel. Het is een voordeligere versie van de Galaxy S20 en bezet wat ons betreft terecht de vijfde plaats in deze beste smartphone onder 500 euro koopgids.

Camera’s

Voor plaatjes en video’s zijn er aan de achterkant drie camera’s aanwezig: een 12 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-telelens.

Foto- en videokwaliteit is uitstekend te noemen, want je kan filmen maximaal 4K in 60FPS, met zowel de camera’s aan de voor- als achterkant.

Vooral de speciale nachtmodus doet zijn werk goed, waarbij de lens zo veel licht als mogelijk opvangt. Er komt weinig beweging in foto’s en je hoeft de camera niet bijzonder stil te houden om ook in weinig licht mooie platen te schieten.

Hardware en prestaties

Qua hardware moet je goed opletten of je de 4G- of 5G-versie van de Galaxy S20 FE koopt. Beide versies beschikken namelijk over verschillende processoren.

Voor de 4G-versie is er gebruikgemaakt van een Exynos 990-processor, en bij de 5G variant een Snapdragon 865-chip. Die laatste presteert beter en komt ook in zogenaamde benchmarks als de betere processor naar voren.

Beeldscherm

De Galaxy S20 Fan Edition heeft een 6,5 inch-full-hd-scherm. De grootte zit tussen de Galaxy S20 en S20 Plus in en het display heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels.

Over het beeldscherm hebben we niets te klagen, want zoals we gewend zijn van de fabrikant is ook het display van de Galaxy S20 FE dik in orde. Wel had de maximale helderheid nog iets hoger mogen liggen, voor betere zichtbaarheid in (fel) zonlicht.

Batterij

Een 4500 mAh-accu drijft de Galaxy S20 FE aan, dezelfde capaciteit als bij de Galaxy S20 Plus en Note 20 Ultra. De batterijduur is erg goed, met gemiddeld twee dagen bij normaal gebruik.

Updatebeleid

Het updatebeleid is dik in orde. Android zal tot en met versie 13 bijgewerkt worden, en beveiligingsupdates ontvang je tot 2024.

Updates lopen bij dit toestel wat minder lang door dan bij de Galaxy A53 in deze lijst, simpelweg omdat het toestel langer op de markt is.

Samsung Galaxy S20 FE review

Android Planet-redacteur Wouter heeft de Galaxy S20 FE eens flink aan zijn lurken gevoeld. Zijn bevindingen kun je lezen in de uitgebreide Samsung Galaxy S20 FE review.

Samsung Galaxy S20 FE specificaties

Display 6.5 inch-super-amoled Resolutie 2400 bij 1080m (full-hd) Max verversingssnelheid 120Hz Accu 4500 mAh Accuduur Twee dagen bij normaal gebruik Oplaadtijd 2 uur van 0 tot 100% Camera’s 12MP-hoofdcamera, groothoeklens, telelens Videokwaliteit 4K 60FPS Stof- en waterdicht Waterdicht tot anderhalf meter, IP68 Oplader inbegrepen Ja, 15 Watt-snellader Opslagcapaciteit 128GB Werkgeheugen 6GB Updatebeleid Android 13, vier jaar beveiligingspatches

#6 – Motorola Moto G200

Liever met abonnement? Bekijk de beste Motorola Moto G200 met abonnement prijzen.

Dit vinden we goed Goede specificaties

Goede specificaties Beste prijskwaliteit-verhouding in deze lijst

Beste prijskwaliteit-verhouding in deze lijst Geen onnodige software (bloatware) Dit vinden we minder goed Moeilijk te bedienen met een hand

Moeilijk te bedienen met een hand Updatebeleid

De beste smartphone onder 500 euro lijst sluiten we af met de beste prijs-kwaliteit keuze in deze koopgids: de Moto G200 van fabrikant Motorola. Een toestel met een fijne ‘kale’ Android-versie die qua prestaties indruk maakt, maar steken laat vallen als het op ondersteuning aankomt.

Camera’s

Er zijn een drietal camera’s op de achterkant van de Moto G200 te vinden. Een 108 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoeklens en een 2 megapixel-dieptesensor die je eigenlijk direct weer mag vergeten.

Foto’s gemaakt met de Motorola Moto G200

Net zoals de Xiaomi 11T Pro past de hoofdcamera pixel binning toe, wat zorgt voor meer details en heldere beelden uit de 108 megapixel-lens. Foto’s die overdag zijn geschoten zien er goed uit. Het dynamisch bereik is prima, waardoor er vrijwel nooit sprake is van over- of onderbelichting.

Hardware en prestaties

De prestaties zitten wel snor bij de G200 met de aanwezige Snapdragon 888 Plus-processor die eigenlijk voor het high-end segment is ontwikkeld.

Het maakt daarbij niet uit wat je van hem vraagt, de G200 levert wat je van hem verlangt zonder vertraging of stotteren. Ook de camera-app lijkt geheel soepel te functioneren.

Op papier is de processor krachtiger dan bijvoorbeeld de chip in de Samsung Galaxy S21 en Xiaomi Mi 11. Uit vele online hardware-tests blijkt hij echter toch wat minder goed te presteren dan hij op papier zou moeten doen. Dat mag de pret niet drukken, aangezien het nog steeds een razendsnel toestel is.

Beeldscherm

Doordat Motorola gekozen heeft voor een lcd-scherm, betekent dit dat het kleurenpalet en de contrasten wat ‘platter’ zijn dan bij een (am)oled-display. Hoewel het scherm lekker groot is en er goed uit ziet, zorgt de omvang er wel voor dat de smartphone niet met één hand te bedienen is.

Batterij

Bij normaal gebruik is een accuduur van een dag tot anderhalve dag haalbaar. Gebruik je je de Moto intensief, dan kan het zijn dat je hem aan het einde van de dag aan de lader moet hangen. Het laden van de accu gaat niet snel, maar ook niet langzaam. In ongeveer 75 minuten zit de batterij weer helemaal vol.

Updatebeleid

Het updatebeleid is verre van geweldig. Android 12 verschijnt nog voor de Moto G00, maar daarna houdt het op. Voor beveiligingspatches kun je tot 2024 rekenen op ondersteuning.

Motorola Moto G200 review

Wil je meer lezen over de Moto G200? Check dan de Motorola Moto G200 review van onze redacteur Bram, hier op Android Planet.

Motorola Moto G200 specificaties

Display 6,8 inch-lcd Resolutie 2160 bij 1080 (full hd) Max verversingssnelheid 144Hz Accu 5000 mAh Accuduur Een dag tot anderhalve dag bij normaal gebruik Oplaadtijd 75 minuten van 0 tot 100 procent Camera’s 108MP-hoofdcamera, groothoeklens, dieptesensor Videokwaliteit 8K 24FPS Stof- en waterdicht Spatwaterdicht Oplader inbegrepen Ja, 33 Watt-snellader Opslagcapaciteit 128GB Werkgeheugen 8GB Updatebeleid Android 12, twee jaar beveiligingspatches

Beste smartphone onder 500 euro: de conclusie

Zoals je ziet is er in de categorie beste smartphones tot 500 euro veel keuze, en kun je veel waar voor je geld krijgen. Veel van de in deze koopgids besproken toestellen beschikken over premium specificaties tegen een ‘midrange’ prijskaartje, wat ze extra aantrekkelijk maken.

We zetten de top 6 nog een keer op rij met de eigenschap waar ze volgens ons het meest in uitblinken:

Meer Android smartphones vergelijken

Benieuwd naar smartphones in andere prijsklassen? Check dan onze andere smartphone koopgidsen:

Op zoek naar een totaaloverzicht van de meest populaire Android toestellen, premium tot budget? Dan kun je het best terecht op onze complete smartphones pagina.