We hebben er even op moeten wachten, maar Google Maps is eindelijk volledig te gebruiken met een donkere modus. Hoe je dat donkere uiterlijk van de populaire navigatie-app instelt, lees je in deze tip.





Google Maps: donkere modus instellen

De hele interface van Google Maps is nu te gebruiken in donkere tinten en daar hebben we behoorlijk lang op gewacht. De zoekgigant had nagenoeg elke eigen andere app al voorzien van een donkere modus. Draai jij Android 10 of 11 en staat er al een systeembrede donkere modus aan, dan neemt Google Maps dat automatisch over. Wil je dat toch niet, dan kun je het ook handmatig aanpassen.

Zo schakel je de donkere modus in bij Google Maps: Pak je telefoon erbij en open de Google Maps-app;

Tik rechtsboven op je profielfoto en kies voor ‘instellingen’; Kies voor ‘Thema’ en selecteer de gewenste modus.

Daarbij kun je kiezen uit drie mogelijkheden. Zo kun je Maps altijd in lichte kleuren gebruiken of juist met de donkere modus. Tot slot kun je ervoor kiezen om de app in dezelfde kleurstelling als het thema van jouw toestel te gebruiken.

Ook bij Google Maps zien we veel donkergrijs in plaats van zwart. Dat is jammer voor gebruikers van een toestel met oled-scherm, aangezien dat beter zou zijn voor de accuduur. De navigatie-app toont daarnaast veel donkergroene tinten en wat lichtblauwe componenten zoals knoppen.

Navigeren in het donker was al mogelijk

Dat de volledige app nu in het donker te gebruiken is, is iets waar gebruikers lang op hebben gewacht. Navigeren kon al wel met de donkere modus aan en ook werd al lange tijd gewisseld qua kleur als je door een tunnel reed, of als het buiten donker werd.

De uitrol van de nieuwste versie gebeurt gefaseerd. Dat betekent dat de thema-instelling nog niet voor iedereen te zien is en handmatig forceren is ook niet mogelijk. Op de redactie van Android Planet was de functie afgelopen weekend bij slechts één van onze toestellen te zien, maar op het moment van publicatie is ‘ie ook daar weer verdwenen.

