Renders: dit is de Google Pixel 5 met nieuw design

De Google Pixel 5 is nog niet onthuld, maar gelekte renders laten in vol ornaat zien hoe de smartphone eruitziet. Het toestel krijgt een nieuw design, dubbele camera en compacte behuizing.

Bekijk de Google Pixel 5-renders

Website Pricebaba heeft in samenwerking met smartphonelekker OnLeaks renders van de Google Pixel 5 online gezet. De plaatjes tonen het ontwerp van de aankomende Google-telefoon, dat lijkt op dat van de Pixel 4a. Dit toestel heeft ook een voorkantvullend scherm met linksboven een gaatje voor de selfiecamera. Het scherm van de Pixel 5 zou – net als bij de Pixel 4a – lekker compact zijn en 5,7 of 5,8 inch meten.

De randen rondom het scherm zijn erg dun, al is aan de onderkant wel een dikkere bezel aanwezig. Verder zien we op de achterkant twee camera’s, al is onderin het camera-eiland nog een onbekende sensor aanwezig. Het is onduidelijk over welke camera’s de Pixel 5 precies beschikt, maar mogelijk gaat het om een primaire camera en een telelens (voor optische zoom), net als bij de Pixel 4.

Ook opvallend: de Pixel 5 heeft een vingerafdrukscanner op de achterkant, en geen gezichtsherkenning. Google zette met de Pixel 4 en Pixel 4 XL vorig jaar juist in op geavanceerde gezichtsherkenning, maar lijkt hier nu weer vanaf te stappen.

Specificaties van Google Pixel 5

Volgens geruchten krijgt de Google Pixel 5 een Snapdragon 765-chip met 5G-ondersteuning en 6GB aan werkgeheugen. Omdat dit een midrange processor is, lijkt het erop dat de nieuwe Google-telefoon geen high-end smartphone wordt. Daardoor wordt het toestel waarschijnlijk wel een stukje goedkoper dan zijn voorgangers.

Pricebaba schrijft verder dat de Pixel 5 een oled-scherm met 90Hz heeft, waardoor beelden en animaties soepeler ogen. Ook wordt gesproken over een 3080 mAh-accu. Tot slot zou de nieuwe Pixel een usb-c-poort hebben en draaien op Android 11, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem. De aankondiging van de Google Pixel 5 vindt naar verluidt op 30 september plaats.

