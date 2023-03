‘Google Pixel 7a te zien op echte foto’s, ook specificaties gelekt’

Het duurt nog even voor Google de Pixel 7a lanceert, maar de smartphone is nu al te zien op echte foto’s. Het toestel lijkt sterk op de gewone Pixel 7. Ook de belangrijkste specificaties liggen op straat.

‘Foto’s laten Google Pixel 7a zien’

De Google Pixel 7a heeft, op de prijs na, nauwelijks geheimen meer. Op foto’s van de Vietnamese website Zing News is de betaalbare smartphone in al zijn glorie te zien. Het toestel lijkt zoals verwacht sterk op de gewone Google Pixel 7. We zien bijvoorbeeld dezelfde horizontale camerastrook op de achterkant. Wel lijkt hij iets dikkere randen rond het scherm te hebben, net als zijn voorganger, de Pixel 6a.

Het gaat vermoedelijk om een prototype van de telefoon, die de zoekgigant wel vaker laat slingeren. De Google Pixel 7a op de foto’s is niet te gebruiken, maar de eigenaar kreeg wel toegang tot de menu’s. Daaruit blijkt dat het toestel over 8GB werkgeheugen beschikt. Dat is 2GB meer dan de Pixel 6a. Er is verder weer 128GB aan opslagruimte aanwezig.



Zing News wist ook te bevestigen dat het 6,1 inch-oled-scherm een ververssnelheid van 90Hz krijgt. Dat is een belangrijke upgrade ten opzichte van zijn voorganger, die op 60Hz blijft steken. Daardoor zullen beelden er een stuk soepeler uitzien.

Veel andere specificaties lekten eerder al uit. De Google Pixel 7a draait op dezelfde Tensor G2-processor als zijn duurdere broertjes. Daarnaast kan hij draadloos opladen, al gaat dat met 5 Watt wel erg traag. Ook krijgt hij een nieuwe 64 megapixel-camera met een grotere sensor. Daarnaast is er een 12 megapixel-groothoeklens aanwezig voor wijdere foto’s van gebouwen of groepen mensen.

Lancering tijdens Google I/O 2023

Google presenteert de Pixel 7a hoogstwaarschijnlijk tijdens Google I/O 2023. Deze ontwikkelaarsconferentie vindt dit jaar plaats op 10 mei. Of de smartphone direct daarna in de winkels ligt, valt te betwijfelen. Google liet de Pixel 6a vorig ook zien in mei, maar bracht hem toen pas eind juli officieel uit. Dat toestel had een adviesprijs van 449 euro.

Mogelijk krijgen we tijdens Google I/O ook onze eerste glimp van de Pixel 8 en Pixel 8 Pro, die dit najaar verschijnen. Daarnaast zal Google hoogstwaarschijnlijk Android 14 gedetailleerd bespreken.

