‘Google Pixel 8 (Pro) krijgt deze, flink verbeterde camera’s’

Vind je het belangrijk dat jouw volgende smartphone mooie foto’s maakt? Dan ben je vast benieuwd naar de camera’s van de aankomende Google Pixel 8 (Pro). En dat komt goed uit, want wij hebben alle details!

‘Nieuwe camera’s voor Google Pixel 8 (Pro)’

Google Pixel-telefoons staan erom bekend dat ze goede foto’s maken. Bij de volgende generatie doet de zoekgigant er weer een flink schepje bovenop. Dankzij Android Authority weten we nu vrijwel alles over de camera’s van de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro.

De hoofdcamera krijgt op beide smartphones een upgrade. Het gaat om de Samsung Isocell GN2-sensor. Die is groter dan de Isocell GN1 in de Pixel 7 en Pixel 7 Pro en legt dus meer details vast. Bovendien laat deze 50 megapixel-camera 35 procent meer licht binnen. Daardoor schiet je in het donker mooiere platen. Ook maakt hij 8K-video mogelijk, al weten we niet of Google die resolutie echt aan gaat bieden.

De Pixel 8 Pro krijgt verder een nieuwe Time of Flight-sensor, die voor verbeterde autofocus moet zorgen. De gewone Pixel 8 behoudt de oude variant. Zoals we eerder al lazen beschikt de Pro ook over een sensor waarmee je je lichaamstemperatuur kunt meten.

Pixel 8 Pro (links) en Pixel 8

De groothoeklenzen gaan eveneens op de schop. Die van de Pixel 8 Pro heeft een resolutie van maar liefst 64 megapixel. Het gaat om de (relatief grote) sensor van de hoofdcamera in de Google Pixel 7a met een nog wijdere lens dan vorig jaar. Dat zal voor een flinke upgrade zorgen.

De normale Pixel 8 krijgt ook een nieuwe groothoeklens, maar die is wel meer bescheiden. De resolutie blijft 12 megapixel en hij is minder wijd dan het exemplaar in de duurdere Pixel 8 Pro.

De Pro krijgt bovendien weer een 48 megapixel-telelens waarmee je 5x inzoomt zonder kwaliteitsverlies. Het gaat om dezelfde camera die op de Pixel 7 Pro zit. Deze ontbreekt helaas op de gewone Pixel 8.

Nieuwe softwaretrucjes moeten foto’s ook verbeteren

Naast hun verbeterde hardware leren de camera’s van de Google Pixel 8-toestellen een aantal nieuwe softwaretrucjes. Zo past de flitser de intensiteit van het licht automatisch aan op basis van de scène die je fotografeert. Met behulp van AI worden kiekjes bovendien dynamisch bewerkt. Dat wil zeggen dat effecten als hdr op een deel van de foto sterker kunnen worden aangezet dan op andere.

Google lanceert de Pixel 8-toestellen waarschijnlijk in oktober. Ze draaien dan op een nieuwe Tensor G3-chip die voor betere prestaties zorgt. Waar de Pixel 7 een display van 6,32 inch heeft, zou de Pixel 8 beschikken over een 6,16 inch-scherm. De Pixel 8 Pro behoudt zijn 6,7 inch-display, maar dat is vermoedelijk volledig plat. Zijn voorganger had nog afgeronde schermranden.

