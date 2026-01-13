Samsung Galaxy S25 met Galaxy Watch8!

Google Pixels krijgen eerste update van 2026: dit is er nieuw

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
13 januari 2026, 11:03
2 min leestijd
Google rolt de eerste update van 2026 uit naar zijn Pixel-smartphones. De update verbetert de beveiliging, maar moet ook voor een betere accuduur zorgen.

Google Pixel krijgen beveiligingsupdate van januari

Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent ook dat Google zijn eerste update voor 2026 heeft uitgebracht. De zoekgigant maakt namelijk de beveiligingsupdate van januari 2026 beschikbaar voor Pixel-telefoons. De update is klein (7MB), maar brengt wel allerlei verbeteringen met zich mee.

Allereerst wordt de beveiliging opgeschroefd, zodat je beschermd bent tegen kwetsbaarheden in Android. Ook worden er schermproblemen opgelost en moet de patch zorgen dat de batterij minder snel leegloopt. Dat laatst geldt overigens alleen voor de Pixel 8 en nieuwer.

De update is nu beschikbaar voor alle Pixel-smartphones die op Android 16 draaien. Heb je dus een Pixel 7 of nieuwer, dan kun je de nieuwste software nu binnenhalen. Hieronder zetten we alle toestellen voor je op een rijtje.

Zo installeer je de Android-update

Zodra de update voor je klaarstaat, stuurt je Pixel-smartphone een melding. Soms is de nieuwste software beschikbaar vóór de notificatie verschijnt. Kun je niet wachten? Dan controleer je gemakkelijk zelf of de update al op je staat te wachten.

Google Pixel 8 review

Ga daarvoor naar de Instellingen-app van je Google Pixel. Scrol tot je ‘Systeem’ ziet, klik op ‘Software-updates’ en ga naar ‘Systeemupdate’. Met de knop ‘Controleren op updates’ gaat je telefoon op zoek naar de nieuwe software, waarna je dit kunt installeren.

Heb je geen Google Pixel, maar een smartphone van een ander merk? Dan is het waarschijnlijk pas later mogelijk om de update te installeren. In ons wekelijkse overzicht zie je welke telefoons de beveiligingspatch mogen verwachten.

Bron: Google
Software Fabrikanten Android Smartphones Google

