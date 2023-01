Samsung presenteert scherm dat 360 graden kan worden gevouwen

Samsung Display heeft een nieuw scherm voor smartphones ontwikkeld dat je 360 graden kunt vouwen. Dankzij een nieuw scharnier is de vouw zelf bovendien minder goed zichtbaar. Komt dit scherm in de Galaxy Z Fold 5 terecht?

Samsung ontwikkelt 360 graden-scherm

De Samsung Galaxy Z Fold 4 heeft weliswaar een vouwbaar scherm, maar dat buigt slechts 180 graden. Het display kan niet verder dan volledig plat. Daar komt bij nieuwe varianten mogelijk verandering in. Samsung liet op de CES (Consumer Electronics Show) 2023 in Las Vegas namelijk een scherm zien dat je 360 graden kunt vouwen.

Dat betekent dat het display niet alleen aan de binnenkant kan zitten, maar ook aan de buitenkant. Een toekomstige versie van de Galaxy Z Fold zou dan geen tweede scherm meer nodig hebben. Met het display aan de buitenkant zou je het toestel als een normale smartphone kunnen gebruiken. Als je het scherm in je zak stopt, vouw je hem juist dicht om de telefoon te behoeden voor krasjes.

Dit 360 graden-scherm van Samsung biedt nog een ander voordeel. Het nieuwe scharnier heeft een waterdruppelvorm waardoor de vouw in het display minder strak is. Daardoor zie je hem ook minder goed zitten. De Motorola Razr 2022 beschikt al over een dergelijke constructie.

We hoorden eerder deze week dat de Samsung Galaxy Z Fold 5 een minder zichtbare vouw krijgt. Het is dus mogelijk dat dit scherm al in dat toestel beland. Het zou ons echter niet verbazen als Samsung dit jaar nog ‘gewoon’ voor een tweede display aan de buitenkant kiest.

Meer over de Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung presenteert de Galaxy Z Fold 5 waarschijnlijk aankomende zomer. Dat geldt ook voor de Galaxy Z Flip 5, de nieuwe klaptelefoon van de Koreaanse fabrikant. Beide toestellen draaien waarschijnlijk op de razendsnelle Snapdragon 8 Gen 2-chip. Die vinden we ook in de Samsung Galaxy S23-serie, die op 1 februari het levenslicht ziet.

De Samsung Galaxy Z Fold 5 krijgt verder mogelijk een ingebouwde S Pen, waarmee je (aan)tekeningen maakt op het scherm. Geruchten spreken verder van een 108 megapixel-hoofdcamera, die we kennen van de Galaxy S22 Ultra.

