Vooruitblik: 5 smartphones om in 2023 naar uit te kijken

De feestdagen staan voor de deur en het jaar is bijna voorbij. Dat betekent dat het hoog tijd wordt voor een vooruitblik! Ben je benieuwd naar welke smartphones wij in 2023 erg uitkijken? Lees dan snel verder.

Deze smartphones willen we in 2023 graag testen

Ook in 2023 zullen er weer talloze smartphones verschijnen. Daar zitten hopelijk een paar verrassingen tussen, maar de meeste kunnen we nu al goed voorspellen. Uiteraard hebben we op de redactie van Android Planet zo onze voorkeuren. Dit zijn de vijf toestellen waar onze handen van gaan jeuken!

1. Samsung Galaxy S23 Ultra

De Samsung Galaxy S23-serie, die waarschijnlijk begin februari 2023 gepresenteerd wordt, bestaat wederom uit drie toestellen. Naast de gewone Samsung S23 en grotere S23 Plus gaat het, natuurlijk, om de Samsung Galaxy S23 Ultra.

Renders van de S23 Ultra

Er zijn twee redenen waarom we dit jaar extra uitkijken naar Samsungs vlaggenschip. Hoogstwaarschijnlijk draait de S23 Ultra op een Snapdragon 8 Gen 2-chip. Voorheen koos Samsung in Nederland altijd voor chips van eigen makelij, die beduidend minder snel en zuinig zijn dan de Snapdragons. In vergelijking met de S22 Ultra zou zijn opvolger dus een flinke stap vooruit moeten zetten.

Ook voor fotografen heeft Samsung iets moois in petto. De laatste drie jaar koos het bedrijf voor een 108 megapixel-hoofdcamera op de meest luxe S-modellen. Bij de S23 Ultra gaat er een schepje bovenop: het toestel krijgt een 200 megapixel-lens. Die extra pixels boeien ons op zich niet zo, maar de sensor is ook groter en moderner. We zijn daarom zeer benieuwd naar de foto’s die je met de S23 schiet.

2. OnePlus Nord 3

OnePlus komt in 2023 ongetwijfeld weer met een hoop nieuwe smartphones. Veel aandacht zal uitgaan naar de OnePlus 11, het nieuwe vlaggenschip van de fabrikant. Toch verheugen we ons stiekem meer op de OnePlus Nord 3.

OnePlus Nord 2T

De telefoons in de Nord-lijn bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding: ze hebben een rappe processor, laden snel op en hebben doorgaans een prima hoofdcamera. Voor de meeste mensen is dat meer dan genoeg. Toch was de OnePlus Nord 2T een lichte tegenvaller: het toestel leek wel erg op zijn voorganger, de OnePlus Nord 2.

Juist daarom hebben we hoge verwachtingen van de OnePlus Nord 3, die we volgend jaar zullen zien. Het is immers wel tijd voor een flinke upgrade. Veel geruchten zijn er nog niet, maar we vermoeden dat de Nord 3 onder meer een groter en beter scherm krijgt.

3. Google Pixel Fold

Er gaan al heel lang geruchten over de Google Pixel Fold. Toch is het vrijwel zeker dat de zoekgigant halverwege 2023 eindelijk zijn eerste opvouwbare smartphone uitbrengt. Die moet de concurrentie aangaan met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Z Fold 4.

Googles versie lijkt ook daar behoorlijk op: aan de buitenkant tref je vermoedelijk een vrij normaal smartphonescherm aan. Zodra je het toestel openvouwt, krijg je een compacte 7,6 inch-tablet onder ogen. Daar kun je prima op multitasken en ook je favoriete series zien er natuurlijk goed uit op zo’n groot display.

Renders van de Google Pixel Fold

Een verschil met de foldable van Samsung zijn de schermranden. Die zijn op de Pixel Fold aan de boven- en onderkant behoorlijk dik. Daardoor heeft het scherm een iets bredere beeldverhouding. Ook hoeft de selfiecamera niet onder het scherm verwerkt te worden, want die zit gewoon in de rand.

Het ligt voor de hand dat Google de Tensor G2-chip gebruikt, die we kennen van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Welke camera’s het toestel precies krijgt, is nog onduidelijk. De prijs wordt waarschijnlijk pittig: geruchten hebben het over 1799 dollar. Als Google de Pixel Fold in Nederland uitbrengt, en dat ligt voor de hand, dan betaal je vermoedelijk dus ook minimaal 1799 euro voor deze smartphone.

4. Xiaomi 13 Pro

Xiaomi kondigde de 13 Pro in december 2022 aan, maar hij ligt pas dit jaar bij ons in de winkels. Het toestel krijgt een 6,73 inch-oled-scherm en draait net als de Samsung Galaxy S23 Ultra op een razendsnelle Snapdragon 8 Gen 2-chip. De accucapaciteit bedraagt 4820 mAh en opladen gaat zeer rap met 120 Watt.

Het camera-eiland van de Xiaomi 13 Pro

Goede specificaties dus, maar het is vooral interessant dat de Xiaomi 13 Pro een 1 inch-camerasensor heeft. Die was dit jaar voorbehouden aan de Xiaomi 12S Ultra, die helaas niet bij ons te koop is. Met zo’n grote sensor maak je gedetailleerde foto’s, zelfs bij weinig licht. Ook de groothoeklens en de telecamera hebben een resolutie van 50 megapixel, maar daar zit wel een wat kleinere sensor achter.

5. Asus Zenfone 10

Klein is fijn! We waren in onze review van de Asus Zenfone 9 erg enthousiast over de grootse prestaties van deze compacte smartphone. Met een 5,9 inch-scherm is dit toestel naar de huidige maatstaven bijna minuscuul te noemen, maar hij bleek toch zeer compleet. Zelfs de batterijduur, vaak de achilleshiel van kleine telefoons, was dik in orde.

Asus Zenfone 9

Toch kijken we nu al uit naar de Zenfone 10, want er blijft natuurlijk altijd iets te wensen over. We zouden graag een telelens zien om mee in te zoomen, want die ontbreekt op zijn voorganger. Daarnaast hopen we dat Asus zijn updatebeleid gaat verbeteren, want dat is behoorlijk ondermaats. Ten slotte: misschien lukt het om de ‘kin’ onder het scherm iets kleiner te maken? Dan zijn wij helemaal tevreden!

Naar welke smartphones kijk jij uit?

Naar welke smartphones kijk jij uit in 2023? Stonden ze in dit overzicht of juist niet? We zijn benieuwd, dus laat het weten in de reacties onder dit artikel! Leg vooral ook even uit waarom dat toestel volgens jou zo speciaal wordt.