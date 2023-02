Stream in stilte: zo sluit je een hoofdtelefoon aan op je Chromecast

Met een Chromecast stream je gemakkelijk films en series naar je televisie, maar wat als je je medebewoners stoort met het geluid? Dan sluit je een hoofdtelefoon aan op je Chromecast! Hier lees je stap voor stap hoe dat werkt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bluetooth-koptelefoon aansluiten op Chromecast

Stel je voor: je zit in de woonkamer en wil je favoriete serie kijken, maar anderen in de kamer maken lawaai. Het geluid van je televisie harder zetten zorgt alleen maar voor meer onrust. Luister in plaats daarvan via een bluetooth-hoofdtelefoon of oordopjes. Beter geluid voor jezelf en minder overlast voor de anderen: win-win dus!

Even wat praktische info: enkel de Chromecast met Google TV 4K en Chromecast met Google TV (HD) ondersteunen bluetooth-audiospelers. Heb jij een oudere Chromecast (1, 2, 3, of Ultra), dan werkt deze tip helaas niet voor jou. Beschik je over de juiste Chromecast? Volg dan deze stappen om in stilte te streamen.

Start je Chromecast met Google TV op; Ga rechtsboven naar je profielfoto en selecteer ‘Instellingen’; Selecteer ‘Afstandsbediening en accessoires’; Druk op ‘Afstandsbediening of accessoire koppelen’ en selecteer je gewenste hoofdtelefoon; Let erop dat je hoofdtelefoon in de bluetooth-koppelmodus staat. Klik op ‘Koppelen’. De verbinding wordt nu gemaakt en alle media-audio speelt af op het verbonden apparaat.

Heb je een koptelefoon al eerder verbonden? Selecteer ‘m dan onder het kopje ‘Accessoires’ in het ‘Afstandsbedieningen en accessoires’-menu.

Extra tip: naast bluetooth-hoofdtelefoons of oordopjes werkt de Chromecast natuurlijk ook met speakers. Heeft je televisie niet de beste geluidskwaliteit, sluit dan eens zo’n speaker aan. Deze plaats je waar je maar wil, zoals op je salontafel om het geluid zo dichtbij mogelijk te hebben.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer Chromecast-tips

Bij Android Planet zijn we erg te spreken over de Chromecast en daarom schrijven we er vaak tips over. Onlangs vertelden we bijvoorbeeld over wat je kunt doen als je Chromecast vastloopt en het gebruiken van een Chromecast op je hotelkamer.

Merk je dat je Chromecast niet altijd even snel is, let dan op. We laten zien hoe je jouw Chromecast met Google TV een stukje vlotter maakt. Daarvoor hoef je enkel een instelling aan te passen in het menu, waardoor deze er minimalistischer uitziet en sneller laadt. Via ons tipartikel kom je er stapsgewijs achter hoe je dit instelt.

Streamde jij al met je hoofdtelefoon? Laat het weten in de reacties onder dit artikel. Check Android Planet voor meer handige Chromecast-tips.B enieuwd naar meer handige tips? Houd dan onze tippagina in de gaten en abonneer je op de gratis Android Planet-nieuwsbrief.

Bekijk hier de laatste Android Planet-tips