Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

‘OnePlus 9 (Pro) in vol ornaat te zien op officiële renders’

Een betrouwbare bron heeft de officiële afbeeldingen van de OnePlus en OnePlus 9 Pro gedeeld. Uit de marketingrenders blijkt dat de OnePlus 9 wordt uitgebracht in drie kleuren: zwart, blauw en lila. Die smartphone krijgt een plat scherm van 6,5 inch en er is nog wat opvallends zichtbaar op de afbeeldingen. Er zijn namelijk geen antennelijnen te zien in de behuizing. Dat duidt er waarschijnlijk op dat het frame gemaakt is van plastic. Datzelfde trucje haalde de fabrikant ook uit bij de OnePlus Nord. De achterkant heeft een glimmende afwerking en er zijn drie camera’s aanwezig.

Officieel: Samsung presenteert Galaxy A52 en A72 op 17 maart

Het hoge woord is eruit: Samsung houdt op woensdag 17 maart een ‘Galaxy Awesome Unpacked-evenement’. Het is zeer waarschijnlijk dat de presentatie gaat om twee nieuwe midrangers, de Samsung Galaxy A52 en A72. Dit zijn de opvolgers van de populaire Galaxy A51 en Galaxy A71. De presentatie bekijken kan naast YouTube ook via de website van Samsung zelf. Omcirkel 17 maart 15.00 Nederlandse tijd dus maar in je agenda, want dan gaan we allerlei nieuws zien. Of Samsung op dat event ook andere hardware presenteert is nog onbekend.

Oppo Find X3-serie officieel: alles wat je moet weten

De Oppo Find X3 Pro is officieel uit de doeken gedaan. Het toptoestel van de Chinese fabrikant heeft een adviesprijs van 1149 euro en zit vol met high-end hardware en snufjes. Zo is de Snapdragon 888-chip van Qualcomm aan boord met 5G-ondersteuning, samen met 12GB werkgeheugen en 256GB niet-uitbreidbare opslag. Het scherm is 6,7 inch groot, heeft een kleurrijk amoled-paneel en een hoge resolutie van 3216 bij 1440 pixels. Dat kan maar liefst een miljard kleuren weergeven. Het scherm heeft ook een maximale ververssnelheid van 120Hz en licht afgeronde schermranden.

CoronaCheck: 5 vragen en antwoorden over de ‘nieuwe corona-app’

Een app voor Nederlanders om aan te tonen dat zij niet besmet zijn met het coronavirus. De gedachte hierachter is dat tijdens de pandemie bepaalde grootschalige evenementen alsnog doorgang kunnen vinden, op voorwaarde dat bezoekers een negatieve (recente) coronatest kunnen laten zien. Na CoronaMelder komt de Nederlandse overheid binnenkort met een andere corona-app: CoronaCheck. Waarvoor dient deze applicatie? En hoe zit het met privacy?

‘Afbeeldingen tonen Huawei P50 Pro met bijzondere camera’s’

Gelekte renders van de nog onaangekondigde Huawei P50 Pro tonen dat de smartphone een heel opvallend ontwerp heeft. We zien een enorm camera-eiland met – zo lijkt het – twee hele grote camera’s. De bron schrijft dat het kan zijn dat in deze grote cirkels meerdere camerasensoren zijn verstopt, maar dit niet zeker weet. Ook de voorkant van de Huawei P50 Pro valt op. Het scherm, dat 6,6 inch groot zou zijn en licht gebogen randen heeft, beschikt over hele dunne randen. Ook de bezel aan de onderkant, die bij smartphones vaak iets dikker is dan de rest, is erg smal.

