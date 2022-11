Komt de Samsung Galaxy S23 in december al? (Android-nieuws #44)

Samsung heeft een verrassing en Oppo start met Android 13 in Nederland. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de week.

Samsung lijkt de Galaxy S23 net voor kerst te gaan aankondigen. Afgelopen week lekte via Twitter een poster van de Zuid-Koreaanse telecomprovider KT. Hierop is te zien dat het volgende vlaggenschip vanaf 23 december vooruit te bestellen is.

Dat is opvallend, want we hadden de Galaxy S23 pas later verwacht. De Galaxy S22-reeks werd bijvoorbeeld op 9 februari (van dit jaar) aangekondigd. Neem het gerucht daarom vooralsnog met een korreltje zout.

Oppo is begonnen met het uitrollen van Android 13 in Nederland. De nieuwste software-update komt als eerst naar de Find X5 en Find X5 Pro. Meerdere gebruikers hebben de update inmiddels al kunnen installeren.

Niet alle Oppo-telefoons worden bijgewerkt naar Android 13. In onderstaand overzicht kun je lezen welke smartphones (op den duur) bijgewerkt worden.

De Nokia G11 Plus ligt sinds deze week in de winkels voor een prijs van zo’n 175 euro. Daarmee is ‘ie een stukje duurder dan de reguliere Nokia G11 die je koopt voor ongeveer vier tientjes minder.

De twee toestellen lijken behoorlijk op elkaar. Zo hebben de G11 en G11 Plus hetzelfde scherm, design en frontcamera. Ook de processors zijn identiek, evenals de batterij. De Plus-versie heeft wel een betere hoofdcamera .

Wanneer je een telefoon van 200 of 300 euro koopt, heb je als het goed is andere verwachtingen dan bij een toestel van 1000 euro.

Toch mag je best verwachten dat de basiszaken in orde zijn. Weet je niet goed waar je op moet letten bij de aanschaf van een goedkope Android-telefoon? Wij zetten de vijf belangrijkste zaken op een rij.

Ook vers van de pers: de Xiaomi Redmi 10A. Kijk even voorbij de weinig aansprekende naam, want qua prijs-kwaliteitsverhouding heeft dit toestel een hoop te bieden.

De Redmi 10A is vooral aan te raden voor mensen die hun telefoon gebruiken voor Netflix, social media en wat websurfen hier en daar. Het grootste nadeel is het vage updatebeleid. Hij komt met Android 11 aan boord en het is nog onzeker of het toestel Android 12 krijgt.

