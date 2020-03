De Huawei P40 en P40 Pro krijgen een hoop overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen. Een betrouwbare bron claimt op de hoogte te zijn van alle Huawei P40-specificaties.



Huawei P40-specificaties uitgelekt

Afgelopen week deelde Ishan Agarwal al duidelijke renders van de Huawei P40 en P40 Pro, en ditmaal claimt de doorgaans betrouwbare techjournalist op de hoogte te zijn van alle specificaties. Beide toestellen schijnen indrukwekkende camerasystemen te krijgen, maar er zijn subtiele verschillen.

Te beginnen met de Huawei P40 Pro. Dit toestel beschikt volgens Agarwal over 5G-ondersteuning voor razendsnel internet. Ook de 50 megapixel-primaire camera is noemenswaardig. Deze wordt vermoedelijk bijgestaan door een secundaire 40 megapixel-lens, een 12 megapixel-camera en nog een Time of Flight-sensor voor het maken van 3D-plaatjes.

Het scherm van de Huawei P40 Pro lijkt 6,58-inch groot te worden met aflopende randen. Deze lopen soepel door in de achterkant. Een forse 4200 mAh-accu zorgt voor genoeg stroom en Agarwal claimt dat je het nieuwe kroonjuweel met een vermogen van maximaal 40 Watt kunt snelladen. Mogelijk wordt dit echter softwarematig begrensd tot 27 Watt.

Daarnaast brengt Huawei ook een betaalbaarder toestel uit: de ‘normale’ P40. Deze krijgt volgens Agarwal een 6,1 inch-scherm met identieke inkeping linksboven. Hierin zou een enkele 32 megapixel-selfiecamera zitten. De P40 Pro schijnt voorin daarnaast nog een dieptesensor te krijgen voor het maken van scherpe selfies.

Verder denkt Agarwal dat de Huawei P40 een drievoudige camera krijgt. De 50 megapixel-primaire lens zou dan worden bijgestaan door een 16- en 8-megapixel sensor. De kleinere 3800 mAh-accu zou je eveneens kunnen snelladen met een maximaal vermogen van 27/40 Watt. Tot slot zou Huawei nieuwe camerasoftware introduceren die plaatjes achteraf automatisch oppoetst.

Geen Google-apps

De handelsvete tussen Amerika en China woekert voort, en dat betekent dat de nieuwe Huawei-vlaggenschepen zonder Google-apps en -diensten worden gelanceerd. In de tussentijd sleutelt de fabrikant hard door aan oplossingen om klandizie te trekken. Huawei AppSearch maakt het bijvoorbeeld makkelijker om apps te downloaden.

De Huawei P40-serie wordt op 26 maart gelanceerd tijdens een compleet live-evenement. De onthulling is te volgen via Huawei’s eigen website, en via YouTube. De redactie van Android Planet zit tegen die tijd uiteraard klaar om je up-to-date te houden van alle ontwikkelingen. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, of download de gratis Android Planet-app om niets te missen!

