OnePlus 10 Pro officieel: alles over de nieuwe high-end smartphone

Na weken van teasers en geruchten is het eindelijk zo ver. De OnePlus 10 Pro is officieel gepresenteerd, maar wanneer wij ‘m gaan zien is nog de vraag. Alles over de specificaties, functies en design lees je alvast hier op Android Planet.

OnePlus 10 Pro officieel: alles op een rij

De OnePlus 10 Pro is gepresenteerd en het high-end toestel van OnePlus voor 2022. Het gaat wel om een presentatie voor de Chinese markt en de OnePlus 10 werd nog niet getoond. Wanneer de 10 Pro wordt uitgebracht in Europa en voor welke prijs, is dus nog even afwachten. De OnePlus 9 Pro en OnePlus 9 werden eind maart 2021 gepresenteerd met vanafprijzen van respectievelijk 999 en 899 euro.

Er zijn vooralsnog twee kleurvarianten gepresenteerd: zwart en groen. Weer zien we een scherm van 6,7 inch met een hoge resolutie van 3216 bij 1440 pixels. Het gaat om een amoled-paneel met een maximale ververssnelheid van 120Hz. Dat wordt aangepast aan de content die getoond wordt, wat moet zorgen voor betere accuprestaties.

Tot slot is het scherm meerdere keren gekalibreerd, waardoor natuurlijke kleuren er altijd goed uitzien. De frontcamera is verstopt in een klein gaatje in de linker bovenhoek, de schermranden zijn wat afgerond en ook zijn er stereospeakers aan boord.

High-end processor en supersnel opladen

Zoals al bekend was is het toestel uitgerust met de gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor, 8 of 12GB RAM en 128GB of 256GB opslag. Dat laatste is niet uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje. Met een capaciteit van 5000 mAh is de accu een stukje groter dan zijn directe voorganger.

Er is niet geheel toevallig gekozen voor oplaadtechnologie van fabrikant Oppo. Beide fabrikanten vallen onder hetzelfde moederbedrijf, waardoor de techniek makkelijk uitgewisseld kan worden. Het gaat om SuperVOOC, waardoor het toestel oplaadt met maximaal 80 Watt. In de praktijk betekent dat dat de volledige accu vol zit in 32 minuten. Draadloos opladen is ook mogelijk, gaat met AirVOOC met maximaal 50 Watt en kost daarmee 47 minuten voor een volledige oplaadbeurt.

Camera’s: weer in samenwerking met Hasselblad

Ook over de camera’s en mogelijkheden daarvan wisten we alles. Selfies schiet je met de vernieuwde 32 megapixel-sensor aan de voorzijde. Op de achterkant zijn nog eens drie camera’s geplaatst. Fijn om te zien is dat het bedrijf eindelijk afstapt van het gebruik van een onnodige sensor. Bij toestellen van de vorige generaties was er namelijk altijd een camera aan boord die in de praktijk totaal overbodig was.

De grootste vernieuwing is de groothoekcamera met een hoek van 150 graden. Daardoor leg je veel meer vast op de gevoelige plaat dan bij veel andere smartphones, die vaak een sensor hebben van 120 graden. Foto’s maken met een fisheye-effect behoort zo tot de mogelijkheden. De primaire camera heeft een resolutie van 48 megapixel en ook is er en 50 megapixel-sensor aanwezig. Die gebruik je voor optische zoom zonder kwaliteitsverlies.

OnePlus heeft weer samengewerkt met camerafabrikant Hasselblad aan allerlei optimalisaties voor het toestel. Zo kun je fotograferen met 10 bit-kleurdiepte, waardoor je een miljard kleuren kunt vastleggen. Ook is er een Raw Plus-modus aan boord, waarmee je plaatjes schiet die je nog beter kunt bewerken. Andere nieuwigheden zijn onder andere de vernieuwde pro-modus die ook werkt voor video’s.

Komt met Android 12, Europese prijs onbekend

In China draait het toestel op ColorOS 12.1, de softwareschil van Oppo. Wel heeft het bedrijf gezegd dat als het toestel op onze markt wordt uitgebracht hij is voorzien van OxygenOS 12. Hoe dat precies zit is simpelweg afwachten. Vorig jaar hintte het bedrijf er namelijk op dat die softwareschil zou verdwijnen. Dankzij een samenwerking tussen OnePlus en Oppo werd er namelijk gewerkt aan een volledig nieuwe software.

Een Chinese prijs voor het toestel begint vanaf zo’n 800 euro. Dat geeft echter alleen een indicatie voor onze markt. Smartphones in China zijn veelal betaalbaarder dan hier, waardoor direct omrekenen naar euro’s sowieso nooit werkt.

